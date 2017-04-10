Студенты Светлинского техникума успешно защитили проекты на всероссийской конференции

В Мирнинском политехническом институте (филиале Северо-Восточного федерального университета М. К. Аммосова) 6-7 апреля проходила VIII всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных. Студенты Светлинского индустриального техникума успешно выступили на ней.

По словам методиста техникума Натальи Удовенко, диплом I степени заработала Наталья Хороших, студентка 3 курса группы МЭГ-14/9 (руководитель Виолетта Новикова). Наталья выступила в секции «Современные технические решения проблем геологии и геофизики и переработки минерального сырья различного вещественного состава» и представила работу «Утилизация попутного нефтяного газа мембранной установкой».

Обладателем диплома II степени стал Бато Дашиев, студент 2 курса группы ЭСС-15/9- (руководитель Фарида Давлетшина). Со своей работой «Изучение и изготовление фрезерного станка с числовым программным управлением» Бато участвовал в секции «Инновации в интеграции систем электрификации и автоматизации промышленного производства».

Диплом III степени получил Константин Захаров, студент 3 курса группы ЭСС-14/11 (руководитель Татьяна Егорова) за успешное выступление.

Участие студентов в мероприятиях такого масштаба помогает не только блеснуть знаниями, умениями и навыками, полученными в процессе обучения, но и расширить интеллектуальный кругозор, получить позитивные впечатления и эмоции.