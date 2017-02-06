Студенты и школьники искали «клад» в Тикси

Педагоги Тиксинского многопрофильного лицея совместно со специалистами центра социальной помощи семье и детям провели интересную игру «Форт Боярд», целью которой стали формирование эвристических навыков, способствование развитию познавательной активности, развитие внимания, мышления и логики.

Участниками игры стали студенты лицея, учащиеся Тиксинской школы №1, Арктической гимназии и школьники из наслегов.

Стоит отметить, что «Форт Боярд» в лицее проводится ежегодно и стал доброй традицией.

Участники разделились на четыре команды по шесть человек: «Рубин» – команда школы №1, «Форсаж» – команда гимназии, «Ураанхайдар» – сборная учащихся из наслегов и «Арылы» – студенты ТМЛ.

Игра прошла в четыре этапа: «Испытания», «Судебный зал», «Совет теней» и «Приключение».

В первом ребята прошли через шесть станций. Каждая команда выбирала одного участника и отправляла на выполнение задания. Этап был захватывающим, задания – интересными. Например, в станции под названием «Пропажа» игроки достали свои фишки из сосудов, наполненных песком, снегом, мутной водой и грязью. Надо отметить, что все локации располагались в разных кабинетах здания лицея и на каждой игроки выполняли задания на время.

«Судебный зал» – интеллектуальный этап. Участникам нужно было отвечать на непростые вопросы. Ребята показали смекалку, сообразительность и эрудицию.

В «Совете теней» давался конверт с ребусами каждому представителю команды. Это испытание дало возможность командам увеличить либо уменьшить время для прохождения последнего этапа игры. Так, за правильный ответ дополнительно давали 2 минуты, за неправильный – списывали.

Заключительный, самый интересный и волнительный этап – «Приключение». Все считали свои фишки, которые получили за всю игру, и суммировали свое время. Команды побежали на поиски ключей, чтобы открыть сундук с сокровищами. Организаторы выдали им карты поселка Тикси с указанием местоположения клада.

Задание было выполнено успешно. Удача улыбнулась команде «Рубин», капитан команды из «сокровищницы» вытащил кубок игры. Второе место занял «Форсаж», а третье – «Ураанхайдар».

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