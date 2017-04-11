Стихи, воспоминания, песни: В Булунском улусе отметили 100-летие Семена Данилова

В Тиксинском музее изобразительного искусства и культуры Арктики 8 апреля состоялся литературно-музыкальный вечер «Мин ырыа суруйан хаалларыам…», посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Якутии Семена Данилова.
Организовала мероприятие Булунская межпоселенческая централизованная библиотечная система совместно с Советом ветеранов района. В нем принял участие родственник поэта, который проживает в Тикси, Константин Кириллин.
Литературный вечер открыли директор музея, председатель Совета ветеранов Булунского района Марфа Филиппова и главный библиотекарь отдела обслуживания Людмила Корякина. Они отметили, что Семен Петрович Данилов не только связал время и поколения с помощью стихов, но и сблизил людей, создав прекрасный, богатый фольклор, отобразил свою историю и представления о жизни.
О биографии народного поэта Якутии и видном общественном деятеле ознакомила присутствующих заведующая внестационарным отделом центральной улусной библиотеки Вуталина Стручкова.
Владимиром Томским, Надеждой Апросимовой, Людмилой Корякиной и другими были исполнены популярные песни на стихи Семена Данилова.
Родственник писателя Константин Кириллин рассказал воспоминания своей бабушки о Семене Данилове, о том каким простым, человечным, трудолюбивым и справедливым был поэт.
«Стихотворения Семена Данилова посвящены природе родного края, людям труда, промышленному освоению Севера. Поэт по преимуществу лирик, хотя писал в разных жанрах литературы: публицистические стихотворения, массовые песни, фельетоны, юморески, детские стихи, литературно-критические статьи и другие», – отметила директор МКУК «Булунская МЦБС» Людмила Максимова.
В течение всего мероприятия звучали стихи как на родном якутском, так и в переводе на русский язык, а также исполнялись песни на стихи Семена Данилова. Для приглашенных провели викторину и подготовили книжную выставку.