Стихи, воспоминания, песни: В Булунском улусе отметили 100-летие Семена Данилова

В Тиксинском музее изобра­зитель­ного искусства и культуры Арктики 8 апреля сос­тоялся литературно-музыкальный ве­чер «Мин ырыа суруйан хаалларыам…», посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Якутии Семена Данилова.

Организовала мероприятие Булунская межпоселенческая централизованная биб­­лиотечная система совместно с Сове­том ветеранов района. В нем принял участие родственник поэта, который проживает в Тикси, Константин Кириллин.

Литературный вечер открыли дирек­тор музея, председатель Совета ветеранов Булунского района Марфа Филиппова и главный библиотекарь отдела обслу­живания Людмила Корякина. Они отметили, что Семен Петрович Данилов не только связал время и поколения с помощью стихов, но и сблизил людей, создав прекрасный, богатый фольклор, отобразил свою историю и представления о жизни.

О биографии народного поэта Якутии и видном общественном деятеле ознакомила присутствующих заведующая внестацио­нарным отделом центральной улусной библиотеки Вуталина Стручкова.

Владимиром Томским, Надеждой Ап­росимовой, Людмилой Корякиной и дру­гими были исполнены популярные песни на стихи Семена Данилова.

Родственник писателя Константин Ки­рил­лин рассказал воспоминания своей ба­бушки о Семене Данилове, о том каким простым, человечным, трудолюбивым и справедливым был поэт.

«Стихотворения Семена Данилова пос­вящены природе родного края, людям труда, промышленному освоению Севера. Поэт по преимуществу лирик, хотя пи­сал в разных жанрах литературы: публи­цистические стихотворения, массовые песни, фельетоны, юморески, детские стихи, литературно-критические статьи и другие», – отметила директор МКУК «Булунская МЦБС» Людмила Максимова.

В течение всего мероприятия звучали стихи как на родном якутском, так и в переводе на русский язык, а также ис­полнялись песни на стихи Семена Дани­лова. Для приглашенных провели вик­торину и подготовили книжную выс­тав­ку.