Социальная политика Мирнинского района: Обмен мнениями

В районной администрации состоялся практический семинар-совещание «Совершенствование деятельности в области социальной политики в муниципальных образованиях Мирнинского района».

Открыл мероприятие первый заместитель главы района Дмитрий Ситнянский. Он подчеркнул, что социальная политика – одна из важнейших основ в работе органов местного самоуправления, и насколько она действенна и эффективна, настолько можно судить о дееспособности местной власти. «Одна из целей нашего семинара – это поделиться своим опытом, так как в деятельности социальных служб зачастую возникает много вопросов», — сказал он.

Начальник управления Минтруда и социального развития республики в Мирнинском районе Светлана Грубова свой доклад посвятила видам социальной помощи и гарантий прав граждан. Так, на 1 января 2017 года в управлении состоят на учете 16495 человек, получающих ту или иную социальную помощь. Большинство из них — жители Мирного (8700 человек), затем идут Айхал (2062), Удачный (1964), Чернышевский (1586). Численность получателей социальных льгот и выплат регионального регистра по Мирнинскому району составляет 10413 человек, в их числе ветераны войны, труда, труженики тыла и другие. По федеральному регистру выплаты получает 3421 житель Мирнинского района.

Светлана Грубова также проинформировала о нововведениях в законодательстве, касающихся присвоения звания «Ветеран труда», мерах социальной поддержки гражданам, потерявших одного из родителей в период Великой Отечественной войны, государственной помощи малоимущим семьям и малоимущим, одиноко проживающим гражданам.

Начальник управления социальной политики районной администрации Дмитрий Ширинский рассказал о реализации плана мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов. Он подробно остановился на нормативно-правовом и организационном обеспечении доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов, основных требованиях, формах и способах обеспечения доступности учреждений для этой категории людей, рассказал о мероприятиях, реализуемых в администрации района.

Председатель общества инвалидов Ирина Хлебодарова проинформировала о взаимодействии возглавляемой ею организации с органами местного самоуправления.

О защите прав и интересов детей, деятельности в области семейной политики в муниципальных образованиях подготовила свой доклад главный специалист управления социальной политики Аида Трифонова. В Мирнинском районе разводы составляют более половины от всех зарегистрированных браков. Причинами разводов выступают алкоголизм, несоответствие взглядов и характеров, материальное неблагополучие, в том числе неготовность молодых к семейной жизни и измена. Поэтому задачами семейной политики муниципалитетов в данной ситуации являются пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни.

В районе проживают 18977 детей. Постановлением главы района утверждена дорожная карта по обеспечению дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Разрабатывается «дорожная карта» по обеспечению дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В 2017 году планируется введение в эксплуатацию здания детского сада в микрорайоне Заречный. Рождаемость в районе остается стабильной на протяжении ряда лет, это тысяча детей в год. Младенческая смертность снизилась в 2016 году с 9 до 8,3 на тысячу родившихся. Обеспеченность детскими врачами составляет 77%. Актуальным остается вопрос строительства нового роддома в Мирном.

На семинаре также выступили с докладами начальник отдела опеки и попечительства Дина Гафарова, главный специалист управления социальной политики Елена Розова, специалист отдела по делам несовершеннолетних Мария Вестимова, председатель общества многодетных семей «Надежда» Татьяна Зарипова и другие. Директор психологического центра «Доверие» Елена Кутимская провела для участников семинара тренинг.

Второй день семинара был посвящен визитам в православную гимназию, реабилитационный центр «Харысхал», а также работе по секциям.

Вот как прокомментировал этот семинар Дмитрий Ширинский: «Полезность данного мероприятия очевидна для всех ее участников и жителей района в целом. Была предоставлена поделиться накопившимся опытом, рассказать о своих проблемах и путях их решения. Вопросы социальной политики всегда актуальны для нашего общества, и мы будем проводить подобные мероприятия ежегодно».