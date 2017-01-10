Школы Олекминска получили три автобуса

В конце прошлого года министерство образования и науки Якутии выделило образовательным учреждениям Олекминского района три микроавтобуса марки ГАЗ­-322121.

Транспортные средства отвечают всем современным требованиям, предъявляемым для перевозки групп детей, оснащены тахометрами и российской спутниковой системой навигации ГЛОНАСС.

Изначально микроавтобусы планировали передать в первую очередь школам отдаленных сел. Но машины оказались заднеприводными, что значительно снижает их проходимость. Такие транспортные средства не способны преодолеть снежные заносы и прочие «сюрпризы» бездорожья. Из Якутска пригнали пока два микроавтобуса, да и те большую часть дороги везли на буксире. Безопасно использоваться они могут только в условиях города и где есть хотя бы песчано-­гравийная дорога.

В связи с этим одно транспортное средство отправится в Амгино­-Олекминскую школу, другое – в коррекционную школу № 7. Третий микроавтобус пригонят уже по зимнику. Кому он достанется, пока неизвестно.