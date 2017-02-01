Школьников волнует развитие Булунского улуса

В последние дни января в Тикси прошел слет самых ярких, талантливых и творческих школьников Булунского района – отличников, спортсменов, участников олимпиад и активистов.

На ежегодный праздник чествования отличившихся в 2016 году в сфере образования, спорта и искусства были приглашены 78 детей из всех образовательных учреждений района, из наслегов приехали 23 школьника.

30 января в актовом зале администрации Булунского улуса прошла встреча активистов с главой Игорем Кудряшовым. Школьники заранее подготовились к этому разговору, задавали вопросы, связанные с развитием района в целом и отдельных наслегов: от социально-экономических тем до сохранения родного языка.

В полуторачасовом разговоре обсуждались пути решения проблем, связанных с транспортировкой школьников н. Намы в п. Тикси, выездом школьников из Булунского района на олимпиады и соревнования в другие города, перспективами создания рабочих мест для молодых специалистов и с другими подобными вопросами.

Глава рассказал, чем занимается администрация района, о планах на будущее, а также о задачах создания привлекательного образа Булунского района, в частности, о том, что планируется строительство новых домов в с. Найба. Обсуждались также вопросы нравственного воспитания и культуры поведения молодежи.

Игорь Кудряшов поблагодарил школьников за вопросы и подчеркнул, что во всем важна инициатива и мотивация к развитию личности.