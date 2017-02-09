Школьники Удачного блеснули знаниями о родном городе

В 2017 году город Удачный Мирнинского района отмечает полувековой юбилей. Этой важной дате в детской библиотеке было посвящено мероприятие «Юбилейный Удачный».

Предварительно специалисты библиотеки провели большую работу по сбору архивных фотографий и подготовке презентации «Юбилейный Удачный». В нее вошли материалы книг об истории города, из музейного фонда и администрации города.

Увлекательный экскурс в историю начали ученики 5-х классов школы № 24. Дети узнали о геологах-первооткрывателях алмазных месторождений «Зарница» и «Удачная», в каком году началась стройка поселка Надежный и закладываться Новый город, посмотрели фотографии 50–70-х годов с видами Удачного на Далдыне, карьера трубки «Удачная» и обогатительных фабрик №№ 11 и 12. Заинтересовали ребят и памятные знаки, которые устанавливались в те времена – стелы «Здесь будет город», «Всесоюзная ударная комсомольская стройка». Многие кадры комментировала Людмила Этемез, классный руководитель 5 «а» класса. Она живет в Удачном с 1974 года, поэтому помнит многое из тех легендарных лет, а еще Людмила Леонтьевна является почетным гражданином города.

После такого подробного и интересного исторического путешествия школьники были обращены к коллекции минералов, сопутствующих алмазам, и минералов вмещающих горных пород кимберлитовых трубок близ Удачного. Надежда Григорьева, заведующая производственным музеем, показала не только коллекцию, но и рассказала о трудовой жизни города и его отважных первопроходцах.

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Особую ноту гордости за свой любимый город внесли ребята из студии «Оригами», проникновенно и с чувством прочитав стихи об Удачном талантливых авторов Юрия Белова и Ивана Федченко.

В заключение мероприятия школьникам было предложено принять участие в викторине, посвященной истории города. Ребята отвечали на вопросы о самом глубоком и самом большом по диаметру карьерах, вспоминали годы открытий кимберлитовых трубок, имена геологов-первооткрывателей. Лучшие знатоки награждены специалистом по молодежной политике администрации города Натальей Пугачевой. Отличные знания об истории города показали ученица 5 «а» класса Карина Иванова-Александрова и еще четыре школьника. Ребята получили в подарок книги, также всем участникам вручены брелоки, выпущенные к 50-летнему юбилею Удачного.