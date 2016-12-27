Сельскохозяйственная ярмарка собрала устьмайцев

В прошедшую пятницу в Усть-Мае состоялась традиционная выставка-ярмарка сельхозтоваропроизводителей района. На мероприятие съехались представители фермерских, личных хозяйств, приняли участие СППК «Усть-Мая», «Эльдиканторг», агрошколы, приехали гости из Амгинского и Мегино-Кангаласского улусов.

Разнообразие сельскохозяйственной продукции привлекло внимание устьмайцев, многие жители смогли приобрести к новогоднему столу мясную, молочную, рыбную продукцию, различные кондитерские и кулинарные изделия, дары леса, национальную посуду и украшения.

1 из 5

Гостей и участников праздника поздравил первый заместитель главы района Василий Илларионов, генеральный директор АУ «Консультационно-методический центр агропромышленного комплекса» Прокопий Старостин, начальник сельхозуправления Гаврил Борохин. Благодарственное письмо минсельхза было вручено Изабелле Егоровой, знак «Ветеран сельского хозяйства» — Светлане Архиповой, знак «Отличник сельского хозяйства» — Татьяне Артемьевой, Юрию Пикало. Грамотами от главы района были награждены Елена Черкашина, Ольга Кирова, Людмила Трифонова, Татьяна Бибикова. Гаврил Борохин поздравил юбиляров 2016 года П.М. Адамову, Д.А. Далбаева, З.П. Захарова, Н.Д. Кириллина и вручил ветеранам подарки от главы района.

Победителями выставки продукции в различных номинациях стали Кюпская агрошкола, ИП «Иванова В.Г», Дария Агафонова.

Состоялись конкурсы «Строганина-2016» и «Пельмени-2016», где активное участие приняли тумульские, петропавловские, троицкие и эжанские жители.

Концертными номерами порадовали вокальные ансамбли «Дьүөгэлэр», «Судари и сударушки», танцевальные коллективы «Грация» и «Сэвэкэн».