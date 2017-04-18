Самолеты в Зырянке пока не заправляют

Не так давно самолеты из Зырянки до Якутска начали летать с пересадкой в Усть-Нере с целью дозаправки авиационным топливом. Почему не здесь, в Зырянке, как это делалось всегда? На этот вопрос ответил Константин Сергеев, заместитель генерального директора по производству ФКП «Аэропорты Севера».

По словам Константина Сергеева, проблема с поставляемым топливом возникла не только в Зырянке, но и по всей Колыме, такая же ситуация сейчас наблюдается в Черском и Среднеколымске. Поставщиком топлива авиакомпаниям здесь является Саханефтегазсбыт. По результатам проверки авиационное топливо оказалось некондиционным по параметрам удельной электрической проводимости. Постараемся расшифровать эту формулировку для обывателей: на любое авиационное топливо должен быть получен паспорт качества. Аэропорт без этого документа просто не имеет права заправлять топливом воздушные судна. Схема получения этого паспорта качества и дальнейшей работы с топливом замысловатая. Значит, сначала берутся пробы с топлива, которые отправляют в Якутск, в специальную аккредитованную лабораторию, если после проверки там не выявлено никаких отступлений от нормы, выдается паспорт качества. После получения паспорта качества топливо через агрегат фильтрации перегоняется в топливозаправщик и только потом им можно заправлять воздушное судно. Ни один пункт из этой схемы не может быть пропущен, все это очень скрупулезно проверяется и находится под жестким контролем.

По итогам проверки в Якутске пробы топлива, поставляемого компанией Саханефтегазсбыт, не прошли тест на качество из-за нехарактерного для данного вида топлива поведения. Говоря простым языком, образовалась густая пена, которая потом не оседала. В лаборатории заключили, что в топливе находятся какие-то примеси, но выявить, какие именно – не смогли.

По устранению проблемы сейчас ведутся работы. «В прошлую пятницу специалисты нефтебазы Саханефтегазсбыта заменили фильтроэлементы в агрегате фильтрации на пункте выдачи авиакеросина, после чего мы получили 10 кубов топлива в одну автоцистерну и отправили пробы на анализы. На эти 10 кубов мы получили паспорт качества и возобновили заправку воздушных судов по временной схеме: из автоцистерны топливо перекачивается через агрегат фильтрации и подготовки топлива в аэродромный топливозаправщик из которого уже заправляют воздушные суда. Сейчас зачищаем склад ГСМ и проводим работы по циклической фильтрации 52 тонн топлива, которые получили ранее. Как только получим положительные результаты, топливо пойдет на заправку», – прокомментировал заместитель генерального директора по производству ФКП «Аэропорты Севера».

Аэропорт Усть-Неры по субботам работает по другому графику, но из-за сложившейся ситуации они специально для верхнеколымчан изменили свой график работы. Аэропорт Момы для заправки открыт как запасной, в Белой Горе заправляются воздушные суда из Черского и Среднеколымска.

Сейчас на эту ситуацию обратили внимание в министерстве транспорта Якутии и Госкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности. «Как только разберемся с качеством топлива на складах Саханефтегазсбыта и аэропортов и получим паспорта качества, работа по заправке пойдет в штатном порядке», — пообещал Константин Сергеев.