Революция в автобизнесе по-ленски

При выполнении любого ремонта автомобилей одним из наиболее важных акцентов является проблема приобретения надежных запасных частей. Сейчас рынок автозапчастей в городе Ленске достаточно широк, но как быть точно уверенным, что вы приобрели качественный товар? Куда лучше обратиться? На сегодняшний день в нашем городе только один магазин автозапчастей может соответствовать определению надежный – это «Автострада». Благодаря накопленному опыту, масштабам своего бизнеса, умело выстроив отношения с потребителями, он, несомненно, лидирует среди своих конкурентов.

Сейчас в группах мессенджера WhatsApp города Ленска обсуждают ежедневный розыгрыш топлива от «Автострады». Счастливчики радуются своему выигрышу, скептики сомневаются, а конкурентам остается только злорадствовать. И в конце концов ситуация накалилась до такой степени, что по группам стали распространять информацию о хамском поведении продавцов «Автострады», неуважительном отношении к покупателям самого хозяина бизнеса, о качестве товара.

Как всем известно, WhatsApp по своей информационной характеристике хуже, чем бабушки на лавочке — злостный сплетник. Для того, чтобы найти истину, мы решили провести собственное расследование и обратиться к хозяину магазина Михаилу Морозенко. Но перед этим мы посетили магазин «Автострада» под видом клиента. Что понравилось лично мне, во-первых, есть все, от самой маленькой детали до замысловатой «диковины». Во-вторых, ненавязчивое обслуживание. Я, к примеру, не люблю, когда при входе в магазин услужливый продавец, заглядывая умоляюще в глаза, спрашивает: «Вы что-то хотели?» или что-то в этом роде. Также не люблю, когда за мной следят, тихонько выглядывая из-за стеллажей, почему-то в таких ситуациях возникает желание покинуть магазин. Еще один плюс в «Автостраде» — это то, что продавцы-консультанты очень грамотно работают в сертифицированных программах по подбору автозапчастей. Подходишь, спрашиваешь, менеджер смотрит в компьютере и отвечает, имеется ли то, что тебе нужно, в наличии. Такой качественный подход к обслуживанию занимает совсем не много личного времени покупателя.

Михаил Морозенко, предприниматель и директор магазина, охотно пошел на разговор. Он оказался открытым и общительным человеком.

— Как давно работает ваш магазин?

— «Автострада» работает уже шесть лет, с 2012 года, а вообще, продажей автозапчастей мы занимаемся тринадцать лет. Начинали мы с магазина «Резонанс», потом был «Перекресток», на центральном рынке «Автолегенда», «Большая бочка», «Вечный двигатель».

— Заметно отличается ваш подход к бизнесу. Во-первых, у вас привлекательные витрины, широкий ассортимент, грамотный, ненавязчивый персонал и в вашем магазине круглогодично действуют скидки, розыгрыши и акции, которые сменяют друг друга. Где берете идеи для своего бизнеса, опираетесь на опыт автомагазинов в больших городах?

— Идеи придумываем сами. Что-то берем из других городов, но Ленск — город небольшой, и поэтому для него не подходят те акции и розыгрыши, которые там применяются, они просто не будут действовать. Для нашего города мы все продумываем индивидуально.

Магазин «Автострада» привлек внимание не только городских жителей, но и жителей сельской местности. Кроме этого, часто приезжают покупатели из города Мирного. И это не случайность, ведь на сегодняшний момент в магазине более семидесяти тысяч наименований товара. Вдобавок ко всему в целях подбора запчастей магазин «Автострада» использует систему автокаталогов ZENITH. В ней установлены и готовы к работе каталоги оригинальных запчастей, дубликатов и аксессуаров на японские, европейские, американские, корейские и китайские автомобили. Ежегодно Михаил обновляет и содержит базу данных на марки последних вышедших с конвейера автомобилей. То есть если вы приобрели машину 2017 года, то в системе ZENITH автомагазина «Автострада» она уже есть.

— Работать в такой программе, как я понимаю, непросто, как вы подбираете персонал для своих магазинов?

— Грамотных продавцов-консультантов найти сложно, особенно для продажи автомобильных запчастей. У нас высокие требования, и в течение шести месяцев вновь пришедший специалист, прежде чем он станет настоящим менеджером продаж, только вникает в систему торговли. Помимо основной деятельности наши сотрудники работают по системе предварительных заказов. Клиенты, желающие заказать запчасти через наш «Стол заказов», могут обратиться к продавцу, который поможет им все оформить.

Для того, чтобы ассортимент автозапчастей в «Автостраде» был наиболее широким и удовлетворял потребности клиентов, Михаил заключил договоры с крупными логистическими центрами, которые работают по системе заказов в России, компаниями Exist и EMEX. Плотное сотрудничество с ними в течение долгих лет положительно отразилось на ценовой политике автомагазина, и на сегодняшний день в магазине «Автострада» цены снижены на 50% на весь ассортимент! К примеру, в городе Новосибирске аналогичные запчасти будут стоить покупателю равнозначно. Единственное, если эта вещь очень объемная и тяжелая, в ее цену войдет стоимость доставки. Конечно, сейчас население не ограничено в интернете и каждый может сделать индивидуальный заказ, но люди должны учитывать возможность того, что придут не те запчасти, и затраченную сумму денег им никто не вернет. Заказывая необходимые запчасти через «Стол заказов» магазина «Автострада», клиент ничем не рискует, фирма берет на себя всю ответственность за несоответствие товара, брак или поломку при ее транспортировке.

— Часто к нам приходят люди и просят обменять не подошедшие к их автомобилю запчасти, которые они самостоятельно заказали через интернет. Конечно же, мы не можем их заменить. Кроме работы с интернет-магазином, мы занимаемся заказом и доставкой контрактных запчастей. У нас есть человек, который на месте проверяет их работоспособность. К примеру, клиент заказал топливный насос, наше доверенное лицо везет его в сервис, проверяет, и только после того, как мы убеждаемся в четкой работе данной детали, мы доставляем ее в Ленск, — разъясняет Михаил. Из разговора с ним я поняла, что к развитию своего бизнеса у него подход профессиональный и хорошо продуманный. Малейший просчёт, негативный момент, ненадлежащее качество товара могут стать широко известным фактором в среде настоящих и потенциальных клиентов, и поэтому создание и поддержание репутации магазина – это основная задача предпринимателя!

— Михаил, расскажите, розыгрыши каких призов прошли этой весной в магазине «Автострада»?

— Первая весенняя акция прошла в марте. Были разыграны бочка масла Shell Rimula 10W-40, 200 литров бензина, подарочные сертификаты на суммы от 500 до 3000 рублей и золотые дисконтные карты. В общем, у нас было 55 победителей. Сейчас в течение апреля и мая мы ежедневно разыгрываем 20 литров топлива, победитель сам выбирает, что ему взять — бензин или дизельное топливо. Свои выигрыши получили уже 16 клиентов.

В магазине есть различные программы лояльности — скидки, акции, дисконтные программы являются еще одним залогом успеха «Автострады». Также положительную динамику дают действия по улучшению бизнеса — расширение торгового помещения, обновление стеллажей, оборудования, все для того, чтобы клиентам было удобно и приятно посещать автомагазин. И, несмотря на пересуды в социальных сетях, водители города мчатся в магазин «Автострада» за своей удачей.