Профсоюзный визит Вячеслава Алексеева в Нерюнгринский район

На днях профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ организовал Дни республиканского комитета в Нерюнгринском районе. В Южной Якутии побывала большая делегация во главе с председателем Саха (Якутской) республиканской организации профсоюза, председателем Общественной палаты Якутии Вячеславом Алексеевым.

Целью поездки стало оказание практической, методической помощи Нерюнгринскому комитету профкома. Работа с выборным активом является для республиканского комитета одним из главных направлений деятельности.

Следует заметить что, районная профсоюзная организация работников государственных учреждений и общественного обслуживания считается одной из самых крупных, активных и действенных.

«Учитывая, что в состав горкома входят именно государственные учреждения, с одной стороны, работать легко, а с другой — это вопросы заработной платы, организации труда, а также получения льготных путевок. Потому что известно, что в этой системе работает много женщин. А у женщин – дети. Отсюда много вопросов по социальной работе», — говорит председатель Нерюнгринской районной организации профсоюза Светлана Галюк.

Делегация побывала во всех поселениях района, состоялась встреча с главой муниципального образования, с администрацией города Нерюнгри. Представители республиканского комитета профсоюза также посетили коллективы крупных организаций, где работают профессиональные союзы. На встречах были затронуты проблемы защиты трудовых прав государственных и муниципальных служащих. Прежде всего, это вопросы индексации заработной платы, связанные с охраной труда, антикоррупционной деятельности. Не обошли вниманием и увеличение пенсионного возраста.

«Сегодня большинство знает, что принят закон РФ, согласно которому пенсионный возраст для государственных и муниципальных служащих увеличен до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин. Но у нас в республике принимая во внимание, что мы добились учета северных льгот, пенсионный возраст наступит у женщин в 58 лет, у мужчин – в 60. Этот закон будет вводиться постепенно, в течение 10-15 лет. Но все равно это факт состоявшийся, и решение принято» , — пояснил председатель Саха (Якутской) республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, председатель Общественной палаты Якутии, член Общественной палаты РФ Вячеслав Алексеев.

А в качестве председателя Общественной палаты Вячеслав Петрович встретился с общественным Советом района, сделал доклад о деятельности общественного органа. Нерюнгринцы внесли много интересных предложений: начиная с трудоустройства до борьбы с теневым бизнесом. Был также поднят вопрос о пенсиях ветеранов. После круглого стола состоялся прием по личным вопросам.