Проект «Жизнь в районах»: Инфографика Верхневилюйского улуса

Верхневилюйский улус был образован 10 февраля 1935 года в нынешних границах с 26 наслежными единицами. Площадь — 42 тысячи квадратных километров. Расстояние от Верхневилюйска до Якутска составляет 677 километров. Район расположен в среднем течении реки Вилюй. Климат — резко-континентальный, зимой температура доходит до 60 градусов мороза, летом — до плюс 33.

В улусе 22 муниципальных образования — муниципальный район и 21 муниципальное образование на уровне наслегов: Балаганнахский, Ботулунский, Быраканский, Далырский, Дюллюкинский, Едюгейский, Кэнтикский, Кырыкыйский, Магасский, Мэйикский, Намский, Онхойский, Оросунский, Оргетский, Сургулукский, Тамалаканский, Туобуйинский, Харбалахский, Хомустахский, Хоринский и районный центр — село Верхневилюйск.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, якуты составляют 97,5%, русские – 1%, эвенки – 0,5%, эвены – 0,3%, другие национальности – 0,7%. Средний возраст населения — 28 лет.

Полезные ископаемые представлены строительными материалами.

На территории улуса расположены части площадей крупных геологических категорий Якутии: Лено-Вилюйской нефтегазовой провинции, Лено-Вилюйского буроугольного бассейна (Чыбыда, Тонгуо, Намана), Западно-Якутской алмазоносной провинции (Междуречье Тюнг-Тюкян), Вилюйского золотоносного района (Тонгуо, Чыбыда).

По состоянию на 1 января 2008 года, сводным отчетным балансом запасов строительных материалов учтены запасы кирпичного сырья месторождения «Верхневилюйское» в 6 километрах от села Верхневилюйск, песчано-гравийных смесей — по месторождениям «Кысыл-Хая», «Быакай», «Нуодур», «Чокурдах», «Юкэ» и строительных песков — по месторождениям «Хоро», «Чаллыр», «Верхневилюйское». Кроме того, обнаружены 9 проявлений песков и песчано-гравийных смесей.

Из общей площади улуса 90,4% занимают лесные, 0,23% — водные ресурсы.

Животный мир Верхневилюйского улуса представлен типичными видами таежной зоны Якутии. Из крупных млекопитающих обитают лось, медведь, дикий северный олень (лесная популяция), косуля, росомаха, рысь, волк. Из ценных видов пушных зверей обитают соболь, колонок, горностай, лиса, белка, ондатра.

Основу экономики района составляет сельское хозяйство. Главная отрасль – животноводство (мясомолочное скотоводство, мясное табунное коневодство), выращиваются зерновые, картофель, овощи.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 69,3 тысячи га, из них пашни – 1,2%, сенокосные угодья – 37,2%, пастбища – 56,7%, залежи – 4,9%.

Промышленные производства: лесное хозяйство и деревообработка, охотничий и рыбный промыслы, транспортное хозяйство.

По территории улуса проходит автомобильная трасса, соединяющая главные города республики Якутск и Мирный. Действует паромная (июнь — октябрь) и ледовая (декабрь — апрель) переправы через реку Вилюй.

В январе — октябре 2016 года введено 37 жилых домов общей площадью 4199 квадратных метров.

В Верхневилюйском улусе за январь-ноябрь 2016 года крупными и средними предприятиями объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг составляет 866 миллионов рублей, что на 24% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Предприятиями всех видов экономической деятельности улуса за январь — ноябрь 2016 года перевезено 136,6 тысячи тонн грузов, что составляет 90,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В январе — ноябре 2016 года зарегистрировано 229 преступлений, к уголовной ответственности привлечен 191 человек.

За январь-октябрь 2016 года номинальная среднемесячная заработная плата одного работника равна 38527,7 рубля, что на 8,9 % больше, чем в 2015 году.