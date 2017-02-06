Проект «Чороон молодежи» в Нюрбинском улусе помог собрать средства на лечение детей

В Нюрбе стартовал районный проект «Чороон молодежи-2017», посвященный Году молодежи в Якутии. Его организатором выступил департамент культуры и молодежной политики улуса.

Основной целью проекта стало объединение молодежи наслегов Нюрбинского района вокруг идеи добра, патриотизма, социального позитива. Основным направлением определено проведение социальных, культурных, волонтерских, спортивных и благотворительных мероприятий и акций. Переходящим символом проекта-эстафеты изготовлен специальный якутский чорон, на который молодежь каждого наслега должна прикрепить герб своего муниципального образования.

Старт проекту дал Бордонский наслег. Благотворительный концерт, организованный силами молодежи сел Малыкай, Хаты, Жархан и города Нюрба, собрал более 200 тысяч рублей, которые были переданы в помощь маленьким малыкайцам, братьям-близнецам Вите и Вове Ушкановым. У мальчиков с ДЦП появилась возможность пройти лечение в Китае.

Эстафету приняла молодежь села Хаты. У ребят в запасе более двух недель для реализации мероприятий в рамках проекта.

«Чороон молодежи» за этот год пройдет по всем 18 наслегам улуса. Конечной точкой станет Нюрба.

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