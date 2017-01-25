Представитель ГоскомАрктики встретился с рыбаками Аллаихи

В Чокурдахе сегодня состоялась встреча руководителя отдела развития рыбохозяйственной отрасли Госкомитета по делам Арктики РС (Я) Тараса Аммосова с местными рыбаками. Несмотря на особо сложные природно-климатические условия лета-осени прошлого года, рыбаки Аллаихи на третьем месте по исполнению плана квоты на вылов рыбы.

На совещании было озвучено и о рыбзаводе. В данное время соответствующими органами проводятся требуемые мероприятия. На сегодня выдвинуты три версии пожара — неосторожное обращение с огнем, детская шалость и поджог. По происшествию возбуждено уголовное дело.

Во время встречи Тарас Аммосов рассказал об основных направлениях работы в рыбохозяйственной отрасли в республике в целом, ответил на насущные вопросы рыбаков, дал разъяснения по правилам рыболовства РФ. Руководитель предложил через управление сельского хозяйства вносить обоснованные предложения для внесения изменений в существующие Правила рыболовства.

Летом была проведена техническая модернизация рыбохозяйственного комплекса Аллаихи. В с. Русское Устье и на базах общины «Русское Устье», хозяйства «Ойотунский наслег» открыты модульные цеха по первичной переработке рыбы. В навигацию ведущие общины улуса в Якутск вывезли более 250 т рыбы. В декабре СХПК община «Аллаиха» (председатель Сергей Бережнев) стала победителем специализированной выставки-ярмарки «Рыба Якутии-2016» в двух номинациях.