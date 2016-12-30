Полицейские Дед Мороз и Снегурочка работали в заполярном Чокурдахе

Второй год подряд накануне Нового года сотрудники отделения МВД России по Аллаиховскому району проводят в Чокурдахе ежегодную благотворительную акцию «Полицейский Дед Мороз».

В 2016 году в подразделении участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних состояли восемь нуждающихся в поддержке семей. К мероприятию стражи порядка отнеслись очень серьезно, даже подарки 17 детям выбирали с учетом их возраста. Например, троим малышам нет и года, конфеты карапузам не подаришь, поэтому сладости были заменены детским питанием.

28 декабря, погрузив подарки в полицейскую машину, Дед Мороз и Снегурочка отправились по адресам. В каждой семье волшебные герои устроили мини-праздник: загадывали загадки, в стихотворной форме шутили и рассказывали детям о празднике.

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«Идея зародилась в прошлом году, и как обещали, что акция станет доброй традицией, в этом году весь личный состав отделения полиции с энтузиазмом подошел к осуществлению доброго и нужного дела. Данная акция является и профилактическим мероприятием, мы надеемся, увидев счастливых детей, родители по-другому взглянут на жизнь. Радостная улыбка и удивление в глазах детей встречались в каждой квартире. Ради таких моментов нужно творить и делать добро, ведь для воплощения плана достаточно только желания», – рассказывает помощник начальника по работе с личным составом ОМВД России по Аллаиховскому району майор внутренней службы Любовь Сыроватская.

Полицейский Дед Мороз (помощник оперативного дежурного дежурной части сержант полиции Борис Баланов) и Снегурочка (стажер по должности полицейского ИВС Алена Соколова) пожелали, чтобы все огорченья и несчастья остались в уходящем году, а в Новый год в дома вошло новое счастье.