Подведены итоги праймериз в Нерюнгринском районе

Завершен подсчет голосов на предварительном голосовании по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на муниципальные выборы 2017 года в Нерюнгринском районе.

Нерюнгринцам в сентябре предстоит избрать трех глав поселений района и депутатов шести представительных органов муниципальной власти. Для того, чтобы определить сильнейших кандидатов от «Единой России» на все эти выборные должности, 9 апреля районное отделение партии организовало праймериз, которые проходили одновременно на одиннадцати площадках – шесть в г. Нерюнгри и по одной в пяти населенных пунктах района. Таким образом, партии удалось охватить, учесть мнение немалого числа жителей, что, несомненно, даст свой результат и на основных выборах в сентябре.

Праймериз проводились по первой форме, когда голосовать мог любой гражданин РФ, причем за несколько кандидатов сразу. Явка выборщиков составила в среднем 7,1% в Нерюнгри и 8,2% по району, исходя от числа зарегистрированных избирателей.

Везде праймериз получились конкурентными, то есть число участников превышало число мандатов. В итоге были избраны кандидаты от партии «Единая Россия» на выборы 2017 года глав г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор и села Иенгра, также депутатов этих поселений, а еще поселков Беркакит, Золотинка и Хани.

Результаты предварительного голосования получились достаточно предсказуемыми. Так, в Нерюнгри победил действующий глава Леонид Олейник, а в п. Серебряный Бор — его первый заместитель Дмитрий Самохин. В селе Иенгра убедительную победу одержала действующий глава Ольга Игнатенко.