Подведены итоги праймериз в Нерюнгринском районе

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Активность нерюнгринцев на праймериз была неплохой. На некоторых избирательных участках даже образовывались очереди

Завершен подсчет голосов на предварительном голосовании по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на муниципальные выборы 2017 года в Нерюнгринском районе.

Нерюнгринцам в сентябре предстоит избрать трех глав поселений района и депутатов шести представительных органов муниципальной власти. Для того, чтобы определить сильнейших кандидатов от «Единой России» на все эти выборные должности, 9 апреля районное отделение партии организовало праймериз, которые проходили одновременно на одиннадцати площадках – шесть в г. Нерюнгри и по одной в пяти населенных пунктах района. Таким образом, партии удалось охватить, учесть мнение немалого числа жителей, что, несомненно, даст свой результат и на основных выборах в сентябре.

Праймериз проводились по первой форме, когда голосовать мог любой гражданин РФ, причем за несколько кандидатов сразу. Явка выборщиков составила в среднем 7,1% в Нерюнгри и 8,2% по району, исходя от числа зарегистрированных избирателей.

Везде праймериз получились конкурентными, то есть число участников превышало число мандатов. В итоге были избраны кандидаты от партии «Единая Россия» на выборы 2017 года глав г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор и села Иенгра, также депутатов этих поселений, а еще поселков Беркакит, Золотинка и Хани.

Результаты предварительного голосования получились достаточно предсказуемыми. Так, в Нерюнгри победил действующий глава Леонид Олейник, а в п. Серебряный Бор — его первый заместитель Дмитрий Самохин. В селе Иенгра убедительную победу одержала действующий глава Ольга Игнатенко.

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