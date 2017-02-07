Почётный гражданин Мирнинского района Александра Тимохова: Будущее алмазного края в руках молодых

Александре Борисовне Тимоховой, ветерану-энергетику, заместителю начальника гидротехнического цеха Каскада Вилюйских ГЭС, в День Мирнинского района присвоено звание почётного гражданина района.

Стать энергетиком Шура Полуянова не собиралась. Хотела в биохимики, но не прошла по конкурсу. Из Ивано-Франковской области Украины девушка приехала в посёлок Чернышевский к родителям, строившим Вилюйскую ГЭС. Трудовая биография будущего энергетика началась с работы учеником инженера-геодезиста на стройке. Вечерами Шура училась в Вилюйском энергостроительном техникуме по специальности «Гидротехническое строительство». После окончания техникума была рабочей геодезии, техником в гидротехническом цехе. Михаил Гарьевич Донберг, Степан Ефимович Евченко – первые учителя, научившие работать с геодезическими приборами. С 1980 года Александра Тимохова в течение долгих лет была инженером группы наблюдений гидроцеха.

— Группа ведёт постоянный контроль за состоянием гидротехнических сооружений (плотины, бетонных сооружений и зданий), занимается оценкой их состояния, составлением прогноза на будущее, — объясняет Александра Борисовна. — Это очень важный и ответственный процесс. От сохранения сооружений в надлежащем техническом состоянии зависит безопасность эксплуатации станции.

Как опытный инженер, Тимохова принимает активное участие в составлении Декларации безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) – важнейшего документа, разрабатываемого сроком на несколько лет и подтверждающего соответствие ГТС проектам и техническим нормам.

Ветеран трудится на Вилюйской ГЭС уже больше 50 лет. За эти годы вырастила несколько поколений специалистов. Молодые работники не боятся просить у неё совета и помощи. Александра Борисовна всегда охотно делится с ними практическим опытом и знаниями. В коллективе её уважают все – и коллеги, и руководство – за трудолюбие, честность, чувство товарищества, организаторский талант, личную скромность. С июня 2016 года Александра Борисовна работает заместителем начальника гидротехнического цеха.

Ещё одно качество у Тимоховой – неравнодушие, оно не позволяет ей оставаться в стороне от жизни предприятия и посёлка. В конце 80-х её избирали председателем профкома. Сейчас она председатель Совета ветеранов Каскада Вилюйских ГЭС и принимает живое участие в жизни бывших работников предприятия. Александре Борисовне ни за что не дашь 67 лет. Она заряжает энергией и задором молодёжь, её можно видеть и на сцене, и на спортивных мероприятиях. Весной и летом её любимое место отдыха – Вилюйское море. Рыбачка с большим стажем с удовольствием ездит туда с удочкой.

— Это здорово – общаться с природой! У нас такая красота, такой воздух, и что может быть лучше отдыха в лесу, на берегу моря, у костра? – признаётся в любви к родной стихии Александра Борисовна.

Семья Тимоховых — «энергетическая». С мужем Борисом Ефимовичем поженились в 1968 году. Свадьба была скромная: она надела выпускное платье, жених взял её за руку и они пешком сходили до ЗАГСа и обратно. Глава семьи много лет проработал в машинном цехе Вилюйской ГЭС, от слесаря-ремонтника вырос до заместителя начальника цеха, был председателем профкома, почти 10 лет работал начальником машинного цеха Светлинской ГЭС, ветеран энергетики и энергостроительства, заслуженный работник Минтопэнерго РФ. Сейчас Борис Ефимович на заслуженном отдыхе. В семье Тимоховых трое детей. Старший сын Геннадий почти 10 лет отработал в машинном и электротехническом цехах Вилюйской ГЭС, сейчас живет в Иркутске, занимается электрикой. Средний, Иван, работал машинистом гидроагрегата КВГЭС, сейчас он в оперативной службе ОАО «ЕвроСибэнерго» (бывшая «Иркутскэнерго»), дочь Мария – модельер-конструктор.

За добросовестный труд Александра Тимохова удостоена различных наград. Она ветеран энергетики и энергостроительства, её имя не раз заносилось на Доску почёта КВГЭС и «Якутскэнерго». В 2007 году была награждена знаком «За заслуги перед посёлком Чернышевский». Присвоение звания почётного гражданина Мирнинского района – подтверждение её достойного вклада в социально-экономическое развитие алмазного края.

— В нашем районе много людей, отдавших силы и молодость для строительства счастливого настоящего. А будущее алмазного края в руках молодых. Хотелось бы, чтобы молодёжь оставалась, возвращалась с учёбы на малую родину. Природа щедро одарила наш край своими богатствами. Мы сегодня развиваемся в основном за счёт добычи этих богатств. Для дальнейшего развития, я думаю, надо переходить на переработку. Тогда и новые рабочие места для молодых откроются, — делится мыслями о будущем алмазного края Александра Борисовна.