Победитель фестиваля кинолетописи Олекмы награду получил из рук Вячеслава Лавернова

В Олекминском районе торжественное праздничное мероприятие, посвященное Году кино в Российской Федерации проходило 22 декабря в ЦКиД «Гармония». Были подведены итоги кинофестиваля.
В центре внимания в тот вечер стала встреча с актером Вячеславом Лаверновым, исполнителем главной роли в фильме «Мой убийца», номинированном на мировую кинопремию «Золотой глобус» в Голливуде.
Под бурные аплодисменты собравшихся Вячеслав поднялся по красной дорожке на сцену и выступил перед земляками с приветственным словом и поздравлениями с наступающим Новым годом. После этого началась торжественная часть церемонии вручения наград статуэток в виде мини-Оскара с надписью «Победителю фестиваля кинолетописи Олекмы-2016», дипломов и денежных сертификатов.
Всего на конкурс было представлено 10 работ по четырем номинациям. В номинацию художественный фильм вошла работа из села Куду-Кюель «Урок в пятом классе». Сценарист и постановщик фильма Иванова Фатима Николаевна, директор культурно-этнографического центра «Чэбдик», оператор Неустроев Василий Петрович, актеры ученики пятого класса Киндигирской школы. А также фильм Данилова Родиона Лазаревича из Кыллаха «Эмтэнэн абыраммыт». Актеры сельские жители, односельчане Родиона, участники художественной самодеятельности Центра досуга «Алгыс». Коллективы детского сада и школьников села Олбут представили на суд жюри два фильма. Первый из репертуара Аркадия Новикова, режиссер и оператор Попов Олег Петрович. Второй фильм снят по мотивам фильма «Служебный роман», оператор и режиссер Худаева Саргылана Михайловна. Актерами выступили работники детского сада и школы села Олбут. Далее киностудия «Кустук» села Кыллах представила фильмы «Ийэ сүрэҕэ», «Скамейка», «Чоочо», «Чөл олоҕу тутуhабыт». Монтаж и режиссура Лаверновой Раисы Еремеевны.
Победителем стал фильм киностудии «Кустук» села Кыллах «Ийэ сүрэҕэ» («Сердце матери»). Режиссёр Лавернова Раиса Еремеевна. Награды победительнице вручали Черникова Галина Николаевна, ветеран культуры, проработавшая долгие годы киномехаником в селе Олекминское, и Курганова Ирина Николаевна, ветеран культуры.
Среди комедийных фильмов победителем признана работа олбутских кинолюбителей из репертуара Аркадия Новикова. Режиссер и оператор фильма Худаева Саргылана Михайловна получила заслуженные награды из рук Эверстовой Варвары Владимировны, ветерана кино Якутии, и Ларионовой Светланы Ивановны, ветерана труда, почетного кинематографиста России.
В номинации документальный фильм были представлены три работы. Лучшим признан фильм «22 года и один день ветеранской жизни». Автор Николаева Ирина Романовна, художественный руководитель КСК «Кэскил» из Центральной Абаги. Награды победителю вручали Гуляева Тамара Прокопьевна, ветеран труда, Турантаева Христина Викторовна, отличник культуры РС(Я), и Тохтогулова Октябрина Егоровна, ветеран культуры, киномеханик Юнкюрского дома культуры.
В номинации репортаж были представлены работы из сел Дабан и Улахан Мунгку. Победителем стала документальная лента «Дети войны. Дети Победы». Авторы фильма Сотникова Полина Семеновна и Миронова Альбина Николаевна, директор и художественный руководитель Центра досуга «Родник» села Дабан. Они получили свои награды из рук Григорьевой Земфиры Гизатуловны, ветерана труда, отличника кинематографии СССР, и Соколова Николая Макаровича, отличника кинематографии РФ.
Победителями конкурса «Лучший работник культуры РФ» стали Самсонова Лидия Михайловна, главный библиотекарь из села Дабан, и Макарова Вероника Кимовна, директор Центра культуры и досуга Жарханского наслега.
Большая группа работников культуры района была награждена высокими наградами. Так за большой вклад в развитие культуры и искусства РС(Я) Почетным знаком «Отличник культуры РС(Я)» награждена Якутова Жанна Еремеевна, директор КСК «Сайдам» села Кяччи, Почетным знаком «За вклад в развитие народного художественного творчества РС(Я)» Крыжановский Ростислав Семенович, алгысчыт из села Улахан Мунгку, знаком «За развитие духовности и культуры» Бекренева Зоя Дмитриевна, руководитель народного хора «Красная гвоздика». Более двадцати человек отмечены Благодарственными письмами управления культуры, молодёжи, семьи и спорта.
На праздничном вечере большим десантом выступили кыллахские самодеятельные артисты, которые украсили мероприятие национальным колоритом. Восторг зрителей вызвали кыллахские школьники участники этногруппы «Тэтим» и юные модницы под руководством Р.Е. Лаверновой, танцевальный ансамбль «Кубэйэ» под руководством О.Д. Акимовой и, конечно, очаровательные женщины вокального коллектива «Талба», словно белые лебеди, спустившиеся на сцену под занавес мероприятия с задушевной песней о родном острове Кыллах. Не остались в стороне и танцевальные группы Олекминской детской школы искусств, студия танца «Айседора» под руководством Е.В. Котелянец.
Так в Олекминском районе завершилась трехлетие культуры, год за годом, сменяя друг друга, промчались они: Год культуры, Год литературы и Год кино.