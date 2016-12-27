Победитель фестиваля кинолетописи Олекмы награду получил из рук Вячеслава Лавернова

В Олекминском районе торжественное праздничное мероприятие, посвященное Году кино в Российской Федерации проходило 22 декабря в ЦКиД «Гармония». Были подведены итоги кинофестиваля.

В центре внимания в тот вечер стала встреча с актером Вячеславом Лаверновым, исполнителем главной роли в фильме «Мой убийца», номинированном на мировую кинопремию «Золотой глобус» в Голливуде.

Под бурные аплодисменты собравшихся Вячеслав поднялся по красной дорожке на сцену и выступил перед земляками с приветственным словом и поздравлениями с наступающим Новым годом. После этого началась торжественная часть церемонии вручения наград ­ статуэток в виде мини­-Оскара с надписью «Победителю фестиваля кинолетописи Олекмы-2016», дипломов и денежных сертификатов.

Всего на конкурс было представлено 10 работ по четырем номинациям. В номинацию художественный фильм вошла работа из села Куду-­Кюель «Урок в пятом классе». Сценарист и постановщик фильма Иванова Фатима Николаевна, директор культурно-­этнографического центра «Чэбдик», оператор ­ Неустроев Василий Петрович, актеры ­ ученики пятого класса Киндигирской школы. А также фильм Данилова Родиона Лазаревича из Кыллаха «Эмтэнэн абыраммыт». Актеры ­ сельские жители, односельчане Родиона, участники художественной самодеятельности Центра досуга «Алгыс». Коллективы детского сада и школьников села Олбут представили на суд жюри два фильма. Первый ­ из репертуара Аркадия Новикова, режиссер и оператор Попов Олег Петрович. Второй фильм снят по мотивам фильма «Служебный роман», оператор и режиссер Худаева Саргылана Михайловна. Актерами выступили работники детского сада и школы села Олбут. Далее киностудия «Кустук» села Кыллах представила фильмы «Ийэ сүрэҕэ», «Скамейка», «Чоочо», «Чөл олоҕу тутуhабыт». Монтаж и режиссура Лаверновой Раисы Еремеевны.

Победителем стал фильм киностудии «Кустук» села Кыллах «Ийэ сүрэҕэ» («Сердце матери»). Режиссёр ­ Лавернова Раиса Еремеевна. Награды победительнице вручали Черникова Галина Николаевна, ветеран культуры, проработавшая долгие годы киномехаником в селе Олекминское, и Курганова Ирина Николаевна, ветеран культуры.

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Среди комедийных фильмов победителем признана работа олбутских кинолюбителей из репертуара Аркадия Новикова. Режиссер и оператор фильма Худаева Саргылана Михайловна получила заслуженные награды из рук Эверстовой Варвары Владимировны, ветерана кино Якутии, и Ларионовой Светланы Ивановны, ветерана труда, почетного кинематографиста России.

В номинации документальный фильм были представлены три работы. Лучшим признан фильм «22 года и один день ветеранской жизни». Автор Николаева Ирина Романовна, художественный руководитель КСК «Кэскил» из Центральной Абаги. Награды победителю вручали Гуляева Тамара Прокопьевна, ветеран труда, Турантаева Христина Викторовна, отличник культуры РС(Я), и Тохтогулова Октябрина Егоровна, ветеран культуры, киномеханик Юнкюрского дома культуры.

В номинации репортаж были представлены работы из сел Дабан и Улахан­ Мунгку. Победителем стала документальная лента «Дети войны. Дети Победы». Авторы фильма Сотникова Полина Семеновна и Миронова Альбина Николаевна, директор и художественный руководитель Центра досуга «Родник» села Дабан. Они получили свои награды из рук Григорьевой Земфиры Гизатуловны, ветерана труда, отличника кинематографии СССР, и Соколова Николая Макаровича, отличника кинематографии РФ.

Победителями конкурса «Лучший работник культуры РФ» стали Самсонова Лидия Михайловна, главный библиотекарь из села Дабан, и Макарова Вероника Кимовна, директор Центра культуры и досуга Жарханского наслега.

Большая группа работников культуры района была награждена высокими наградами. Так за большой вклад в развитие культуры и искусства РС(Я) Почетным знаком «Отличник культуры РС(Я)» награждена Якутова Жанна Еремеевна, директор КСК «Сайдам» села Кяччи, Почетным знаком «За вклад в развитие народного художественного творчества РС(Я)» ­ Крыжановский Ростислав Семенович, алгысчыт из села Улахан ­Мунгку, знаком «За развитие духовности и культуры» ­ Бекренева Зоя Дмитриевна, руководитель народного хора «Красная гвоздика». Более двадцати человек отмечены Благодарственными письмами управления культуры, молодёжи, семьи и спорта.

На праздничном вечере большим десантом выступили кыллахские самодеятельные артисты, которые украсили мероприятие национальным колоритом. Восторг зрителей вызвали кыллахские школьники ­ участники этногруппы «Тэтим» и юные модницы под руководством Р.Е. Лаверновой, танцевальный ансамбль «Кубэйэ» под руководством О.Д. Акимовой и, конечно, очаровательные женщины вокального коллектива «Талба», словно белые лебеди, спустившиеся на сцену под занавес мероприятия с задушевной песней о родном острове Кыллах. Не остались в стороне и танцевальные группы Олекминской детской школы искусств, студия танца «Айседора» под руководством Е.В. Котелянец.

Так в Олекминском районе завершилась трехлетие культуры, год за годом, сменяя друг друга, промчались они: Год культуры, Год литературы и Год кино.