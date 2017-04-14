Первенство по пауэрлифтингу: Хорошие результаты мирнинских спортсменов

Мирнинские атлеты показали хорошие результаты на первенстве Якутии по пауэрлифтингу и классическому троеборью среди юношей и девушек до 18 лет, которое прошло в Нерюнгри.

В первенстве приняли участие 24 девушек и 37 юношей. Команду Мирнинского района представляли пять воспитанников детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Максима Берлизова.

Соревнования проходили в упорной борьбе два дня, и, несмотря на то, что ребята занимаются меньше года — направление пауэрлифтинга для детей школьного возраста в Мирнинском районе стало развиваться с октября 2016 года, — они добились больших успехов. Как сообщили в детско-юношеской школе, девушки подняли два своих веса, а Игорь Алпатов, который весит 71 кг, поднял почти три своих — 205 кг. В общекомандном зачете сборная юношей Мирнинского района завоевала третье место, девушки оказались на втором месте.

В личных результатах команда добилась гораздо больших успехов. Так, Игорь Алпатов завоевал второе место в абсолютном зачете по классическому троеборью, второе место в весовой категории до 74 кг по пауэрлифтингу, первое место в весовой категории до 74 кг по классическому троеборью.

Никита Паршаков стал третьим в весовой категории до 74 кг по классическому троеборью. Альбина Смирнова заняла первое место в весовой категории до 52 кг по классическому троеборью, вторые места в весовой категории до 57 кг по пауэрлифтингу и в абсолютном зачете по классическому троеборью.

Гульчачак Яппарова поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 47 кг по пауэрлифтингу, завоевала первые места в весовой категории до 47 кг по классическому троеборью и в абсолютном зачете по классическому троеборью.