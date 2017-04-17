Первая. Совместная. Пасхальная

В выставочном зале УТКЦ «Якутск» открылась фотовыставка мирнинских профессионалов и любителей на православную тему «Пасхальное настроение». Восемь участников за свой счёт распечатали фотографии, самостоятельно оформили в фоторамки, предоставленные художественной галереей детской школы искусств.

Во время открытия начальник районного управления культуры Ольга Гречаник представила участников фотовыставки, подчеркнув, что это их первая совместная экспозиция.

Эдуард Ковальчук до развала Советского Союза работал в шахте, с 90-х годов занимается предпринимательской деятельностью, содержит известный в городе фотосалон.

Сергей Москвитин – журналист. Со школьных лет увлекается фотографией. С февраля 2016 года работает главным специалистом пресс-службы администрации района.

Сергею Долгих первый фотоаппарат подарили в 12 лет, с тех пор он за полвека перебрал огромное количество фотокамер. Активно снимает в храме во время богослужений.

Олег Фирстов в начальных классах посещал фотокружки. С 2012 года занимается свадебной фотосъёмкой.

Олег Кочубеев, как и многие его коллеги, увлечён фотографией с детства.

Иерей Михаил Добровольский – священник Свято-Троицкого храма. Занимается фотографией с 2010 года. Работал в пресс-службе Якутской епархии, был руководителем информационного отдела.

Андрей Ларин – 10 лет индивидуальный предприниматель в области фотографии. Считает, что это его хобби.

Алёна Иванова – действующий фотограф АК «АЛРОСА», организатор данной выставки.

«Любая организация, – это всегда невидимый труд, – призналась Алёна Иванова. – Я – организатор совместно с мирнинским приходом и районным управлением культуры. Вначале мы планировали открытие на Рождество, а потом решили перенести его на Пасху. Фотографов в Мирном много, поэтому отбирали работы долго и тщательно. В итоге то, что выбрали сами мастера, прошло согласование у отца Владимира. Так мы объединились в первую совместную выставку фотографов города».

Отец Владимир поблагодарил всех участников за реализацию благородного проекта и сказал, что он всегда предпочитает фотографию видеосъёмке, поскольку фотография зачастую позволяет сосредоточиться на выхваченном из жизни моменте, проникнуться им, заглянуть в глаза тем, кто изображён на снимке. Мастерски сделанный фотопортрет одухотворён, он многое говорит нам о человеке, о его духовной составляющей. В благодарность за проделанную работу по оформлению фотовыставки отец Владимир подарил каждому иерусалимскую свечу, опалённую благодатным огнём.

После этого все собравшиеся прошли в выставочный зал. Отец Владимир прокомментировал почти каждую фотографию экспозиции, ответил на вопросы зрителей. Немало вопросов досталось и на долю самих авторов.

Пасха, венчание, крещение, богослужения, визит патриарха, исторически ценные кадры и умело выхваченные мгновения – серьёзные, торжественные, забавные и удивительные.

В книге отзывов – лишь восторженные записи: «Эта выставка – как глоток свежего воздуха. Спасибо!», «Спасибо за ваш труд!» и другие.

Выставка получилась на славу и украсила череду пасхальных мероприятий.