ПАВЕЛ КАЗАРЯН: «Чтобы наступили такие времена, когда Верхоянский район станет востребованным»

21-22 декабря в Верхоянске отметили День Полюса Холода. Поздравить с этим замечательным поводом к верхоянцам удалось приехать самому Павлу Левоновичу Казаряну – доктору исторических наук, профессору, действительному члену РАЕК, Академии Северного форума, Русского географического общества, Союза журналистов России, Почетному гражданину Верхоянья, заслуженному работнику культуры РС (Я) и автору многочисленных работ про Верхоянье.

По программе торжеств в первый день гостям было предложено посетить в Верхоянске музейные экспозиции от краеведческого музея «Полюс Холода» и музея Спортивной Славы. А вчера, в самый короткий полярный день года (день зимнего солнцестояния), вокруг Аал Луук Мас, построенного специально к Ысыаху Олонхо, был организован якутский национальный танец осуохай. «Танец имеет шансы попасть в «Книгу рекордов Гиннеса», поскольку проводится впервые в стране (мире) в самый разгар лютых морозов, в отсутствие солнечного света», — считают организаторы.

22 декабря в Верхоянской школе состоялась научно-практическая конференция «г.Верхоянск – столица Полюса Холода Северного полушария», где участники обсудили проблемы и перспективы старинного города. Вечером зрителям было предложено увидеть на сцене городского Центра культуры самых обаятельных участниц конкурса «Леди Полюс Холода — 2016».

Перед отъездом в Верхоянск Павел Казарян встретился в Батагае с коллективом Центра детско-юношеского туризма и экскурсий. Он любезно согласился уделить внимание и читателям районной газеты.

— Здравствуйте Павел Левонович, когда последний раз Вы приезжали в Верхоянский район?

— Со дня моего прошлого визита прошло 13 лет. Прибыв в Батагай, я не ожидал, что погода будет теплая. Облик поселка, конечно, изменился — появилось что-то новое: стройки, здания.

— Расскажите про Вашу жизнь в районе, где Вы работали, чем занимались?

— В 1978 году по окончанию исторического факультета Ереванского государственного университета по вызову Министерства просвещения ЯСССР я был распределен в Верхоянский район. В основном, моя деятельность проходила в школах: сначала в Батагайской средней, потом в районной очно-заочной школе и в аппарате РОНО.

В 1985 году, будучи учителем районной очно-заочной школы и сотрудникам аппарата РОНО я поступил в заочную аспирантуру Якутского филиала Сибирского отделения академии наук СССР, которую окончил, представив диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Верхоянская политическая ссылка во второй половине XIX – начале XX века».

— Как сложилась Ваша карьера после этого?

-С декабря 1986 по октябрь 2004 года прошел путь от научного сотрудника до главного научного сотрудника в институте языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР, который позже стал Академией наук Российской Федерации. Так же в вышеуказанном институте выполнял обязанности руководителя Центра изучения русского населения.

— Что расскажете о преподавательской деятельности в Якутском государственном университете?

— С октября 2004 я стал первым штатным и главным научным сотрудником ЯГУ, (а затем и СВФУ) каковым являюсь и сейчас. Был профессором кафедры истории России при историческом факультете, а также читал спецкурсы по законодательству Якутии в Российском государстве для студентов юридического факультета СВФУ.

— Поведайте читателям о своих работах про Верхоянье.

— Кроме моей диссертации «Верхоянская политическая ссылка 1861-1903 гг.» выходили исторический очерк «Город Верхоянск», книга «История Верхоянска», которая выдержала два издания: первое в 1998 году, второе в 2003 году, а также книга «Под северным сиянием: к 50-летию основания Батагая».

— Что планируете посетить в нашем районе, на какие мероприятия Вас пригласили?

— Оргкомитет по проведению Дня Полюса холода Северного полушария обратился к ректору СВФУ с просьбой командировать меня в г. Верхоянск как модератора круглого стола и для участия в других мероприятиях. Так, 20 декабря, я встретился со старшеклассниками Батагайской средней школы, участвовал в семинаре в районной библиотеке и встретился с детьми, которые посещают кружки при музее.

Вообще, свою основную работу по республике, в районах я вижу именно во встрече со школьниками в образовательных учреждения, в музеях, в домах культуры. Так, в этом году я сопровождал участников летней краеведческой школы, отправленных из района в лагерь «Сосновый бор». Мы организовывали посещения в музеи, архивы, школьникам всячески оказывалась методическая помощь. Результатом стала научная статья детей летней краеведческой школы, которые участвовали в XVIII региональной научной конференции школьников «Шаг в будущее».

Главное что у детей есть заинтересованность, они стремятся получить знания, а нам остается только оказывать им правильную методическую помощь: как работать с источниками, где и что искать по проведению краеведческих исследований по самым разным направлениям.

— Чтобы вы хотели пожелать всем верхоянцам?

— Хочется, чтобы наступили такие времена, когда Верхоянский район станет востребованным и в человеческом, и в трудовом, и в плане естественных богатств региона. Если эти три составляющие соединятся, то это будет означать новый период развития Верхоянья.