Отчет в Тас-Юряхе: Обсуждены все проблемные вопросы

«Почему нет заправки?», «Будет ли в селе спортзал для взрослого населения?», «Будет ли в селе аварийная ДЭС, нельзя ли сделать её на газу?», «Какова социальная помощь молодым семьям?», «Когда построят новый детский сад?», «Есть ли программы по улучшению электроснабжения села?», «Когда поменяют электропровода?», «Будут ли протягивать водопровод по селу?», «Будет ли в селе банкомат?», – на эти и многие другие вопросы исчерпывающие ответы дали специалисты районной администрации, а также директор ЗЭС ОАО «Якутскэнерго» Игорь Забегин и главный инженер ООО «ПТВС» Сергей Дадычин на прошедшем в селе Тас-Юрях отчете по итогам деятельности администрации района за 2016 год.

Село Тас-Юрях посетила рабочая группа администрации Мирнинского района с отчётом по итогам работы за 2016 год во главе с заместителем главы района по экономике и финансам Георгием Башариным. Во время коллегии по исполнению протокола годичной давности, пожалуй, не осталось ни одного проблемного вопроса, который не обсудили бы подробно. Не все они решены, на коллегии были намечены пути их решения.

Два месяца назад в селе было организовано новое муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунального хозяйства и рекреационной деятельности», финансируемое из местного бюджета. О первых шагах нового учреждения отчитался директор Анатолий Степанов. По его словам, в штате водитель водовозки, тракторист, банщик, бухгалтер, охранник и уборщица клуба. В начале этого года добавили две единицы – сантехника и электрика-плотника, но пока не приняли людей. Первым делом запустили в работу баню, она теперь работает один раз в неделю. Предприятие также занимается подвозом технической воды для нужд школы и детского сада, очисткой дорог от снега в селе, перевозкой людей: с 1 января начались рейсы до Мирного на автомобиле «УАЗ-патриот». Для имеющейся техники необходим гараж.

Директор СДК Любовь Яковлева, как и год назад, пожаловалась на протекающую крышу – помещение 1981 года постройки и нуждается в капитальном ремонте. Клубу требуется замена кровли, утепление стен и пола. Штат укомплектован.

Директор школы №9 Эмилия Симонова отчиталась об исполнении пунктов прошлогоднего протокола. 2015-2016 учебный год по ЕГЭ отработан хорошо, не было ни одного повторно сдающего. Дети участвовали в благоустройстве села: в летний период эколого-краеведческий лагерь «Сарыал» работал два сезона, посадили тысячу цветов и 43 дерева. Решился вопрос по вакансиям учителей, прибыло восемь педагогов. Одной из основных проблем учебного заведения является неотрегулированный тепловой режим: на первом этаже в зимний период холодно, а на втором жарко. Есть и другие: жильё для учителей, не работающий туалет, не соответствующее требованиям антитеррора ограждение. Школе требуется пандус. Необходимо обновить площадку перед зданием, асфальт на которой разрушился. Данные работы запланированы в бюджете района на 2017 год.

Библиотекарь Клавдия Адамова посетовала на то, что библиотека располагается в СДК, где и без того мало помещений для кружковой работы. В связи с этим целесообразным видится использование под библиотеку избыточных площадей, имеющихся в школе №9.

В сельской амбулатории отсутствует врач, его обязанности исполняет акушерка Мария Кириллина. Учреждение холодное, ему требуется косметический ремонт и соответствующее антитеррористическим требованиям ограждение.

После обеда в доме культуры перед жителями Тас-Юряха выступили с докладами глава наслега Зоя Данилова и руководитель группы Георгий Башарин.

Георгий Карлович рассказал об основных социально-экономических показателях Мирнинского района, о перспективах развития района и Ботуобуйинского наслега, озвучил основные цели и задачи на 2017 год.

Предвосхищая вопросы сельчан, замглавы отметил, что на сегодняшний день качество связи в селе Тас-Юрях – сотовой, интернета и телевидения – находится в неудовлетворительном состоянии. Есть проблемы с действующей котельной по обеспечению теплом всех объектов села.

Завершилась встреча вручением наград. За вклад в развитие народного художественного творчества республики и активную многолетнюю творческую деятельность, за сохранение и пропаганду народных традиций почётный знак «За вклад в развитие народного художественного творчества РС(Я)» получили ветераны сцены, активисты художественной самодеятельности СДК Фаина Герасимова и Василий Иванов. Удостоверения многодетной семьи получили Иванна Иевлева и Анна Михайлова.

На совещании по обсуждению «Программы социально-экономического развития МО «Ботуобуйинский наслег» на 2017-2021 годы» специалисты районной администрации, глава наслега и сельские депутаты обсудили реестр замечаний и предложений министерств и ведомств РС(Я) к проекту программы, наметили ряд жизненно важных пунктов для отстаивания перед правительственной делегацией.