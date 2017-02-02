Отчет главы Нижней Колымы в Походске: Жизнь в селе стабильная, но есть над чем работать

Село Походск Нижнеколымского улуса прежде всего славится своими рыбаками. И тот факт, что в прошлом году они выловили 156 тонн рыбы, не может не радовать. Это весьма примечательно, особенно если учесть, что в 2015 году их улов был наполовину меньше. Эти показатели прозвучали 1 февраля в ходе отчёта главы района Ивана Суздалова перед жителями села.

В начале отчёта Иван Суздалов рассказал о природно-климатических условиях и о том, как они повлияли на район в целом и традиционные отрасли хозяйствования северян в частности. Рассказывая о социально-экономической ситуации, Иван Павлович отметил помощь и поддержку со стороны правительства Якутии. Администрация Походска работает эффективно и занимает второе место среди муниципалитетов района по исполнению расходных обязательств. Он завершил свой отчёт перед походчанами информацией о ситуации в сёлах Колымское и Андрюшкино, и какие меры предприняты для завоза топлива. Иван Суздалов призвал всех жителей села работать в тесном контакте с администрацией Походска для решения всех возникающих вопросов.

После отчёта глава района, выступали руководители предприятий и учреждений, а сельчане задавали вопросы и им и главе района. Если кратко сформулировать все прозвучавшее, то можно сделать вывод, что больших проблем в Походске нет, но имеются вопросы, которые необходимо решить. Часть из них вполне выполнима на местном уровне, часть – на уровне правительства республики.

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Из вопросов местного значения выделим отсутствие управляющей компании. Не так давно она была, но позже сельчане решили, зачем платить лишнее. Сейчас люди постепенно приходят к выводу, что УК всё-таки необходима. Есть ещё один нелицеприятный фактор, связанный с жильём: долги походчан за коммунальные услуги перевалили за 1,5 млн рублей. Это серьезная сумма для небольшого села. И если раньше это в какой-то степени можно было оправдать с задержкой выплат рыбакам, то сейчас ситуация в корне изменилась.

Жителей Походска волнуют вопросы медицинского обслуживания. В этом пообещал разобраться главный врач Нижнеколымской ЦРБ Александр Николаев. Превращается в долгострой строительство фельдшерско-акушерского пункта. По словам специалистов, это произошло из-за недобросовестности подрядчика, но есть все шансы, чтобы ФАП в текущем году был введён в эксплуатацию.

Огорчает, что строительство школы и детского сада вновь перенесено. Вместе с тем, коллектив школы делает всё возможное для того, чтобы учебный процесс был организован на высоком уровне, и в целом педагогам это удаётся. Перед коллективом в этом году стоит задача сделать своё учебное заведение агрошколой.

На протяжении ряда лет жители Походска ставят вопросы об установке в селе понижающего и повышающего трансформаторов для стабилизации энергоснабжения. На модульной ДЭС необходимо выполнить средний ремонт дизелей. Все эти вопросы они намерены поднять во время отчёта правительства.

Волнуют походчан вопросы несвоевременной доставки почты, поставки детского питания, неполной оплаты за рыбу и некоторые другие. Активно участвовали в отчёте Иннокентий Потапов, Анатолий Налётов, Розалия Чейпилина, Ольга Михатова.

Глава района Иван Суздалов вручил благодарности администрации района дизелисту ДЭС Илье Матею, коллективам сельского дома культуры и детского сада «Золотая рыбка». По поручению руководства республиканского отделения партии «Единая Россия» приветственный адрес вручён главе Походского наслега Марии Картуновой.

Отметим, что в этот день в село пришли первые машины с дизельным топливом для ДЭС и каменным углем для сельской котельной. Пока транспорт идет с половинной загрузкой, но с повышением грузоподъёмности на зимнике они будут брать полную. Также в Походск было доставлено более тонны продуктов по линии «Якутоптторга».

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