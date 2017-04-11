Олекминчане готовятся к 100-летию выдающегося земляка, снайпера Ивана Кульбертинова

Выездная комиссия районного фестиваля народного творчества «Живая память легендарного снайпера», посвященного 100-­летию И.Н. Кульбертинова, Году молодежи в Якутии и Олекминском районе, побывала в селе Саныяхтах. Жюри в составе замначальника управления культуры, молодежи и спорта М. Ларионовой, хормейстера Г. Габышевой и аккомпаниатора А. Соловьева отобрали лучшие номера для заключительного тура в ноябре в г. Олекминске. В данном мероприятии также принимали участие самодеятельные артисты из села Урицкое.

Отборочный тур прошел в просторном, светлом, нарядно украшенном зале КСК «Калина». Ведущая Т. Арбугина начала концерт с рассказа о биографии Ивана Кульбертинова. Символична дата его рождения – 7 ноября 1917 года. Зрители прослушали информацию о фронтовом пути прославленного снайпера, об открытии его боевого счета.

Работа снайпера точна, как у хирурга, А по опасности страшнее взрывника. Не правы те, кто мыслит вслух и туго, Что нет проблем стрелять издалека…

Затем начался концерт. Первым номером выступила Н. Олесова (с. Саныяхтах) с виртуозной игрой на хомусе, под чарующие звуки которого словно оживало далекое прошлое. В унисон таинственному варгану прозвучала песня «Журавли» в исполнении В. Одинцова (с. Урицкое).

Н. Христофорова (с. Саныяхтах) выступила с патриотической песней «Героям России моей». Танец «Кукушка» А. Евстифеевой (с. Саныяхтах) придал концерту трагичной динамики.

Далее ведущая рассказала о растущей славе И. Кульбертинова на фронте, о том, как прославленный олекминчанин стал «грозой» для врага. Именем Кульбертинова немцы пугали друг друга не только на передовой.

За время войны он уничтожил 487 фашистских солдат и офицеров. За мужество и героизм был награжден орденами Красного Знамени, Славы 3-­й степени, Отечественной войны 1-­й и 2-­й степеней, Красной Звезды, боевыми медалями. За самоотверженный ратный труд в 1968 году Иван Николаевич был награжден именным карабином с оптическим прицелом.

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Рассказ о боевом пути снайпера ярко иллюстрировали концертные номера. Г. Носкова и А. Бурляева (с. Урицкое) в дуэте исполнили песню «Майский вальс». Якутский танец девушек (с. Саныяхтах) добавил национального колорита происходящему. Стихотворение «О Кульбертинове» собственного сочинения проникновенно прочитала Г. Носкова. В. Фролова (с. Урицкое) выступила с композицией «На позиции девушка». Песню «Ты только жди» о героической судьбе солдата исполнила Н. Христофорова. Г. Носкова с вдохновением прочитала собственное стихотворение «Мы помним». Т. Арбугина исполнила песню «Эх, дороги». Завершился концерт песней «Тучи в голубом» в прекрасном исполнении В. Фроловой.

В заключительном слове председатель жюри М. Ларионова особо отметила тематически составленный сценарий, который осветил не только боевые подвиги, но и биографию легендарного снайпера и выдающегося труженика Ивана Кульбертинова, что является хорошей оценкой в подготовке фестиваля.

4 апреля отборочный тур прошел также в селе Токко, 6 апреля -­ в 1 Нерюктяйинске, Солянке, Заречном и Троицке.