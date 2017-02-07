Общественникам Тикси предлагают включиться в проект «Генеральная уборка»

Запланированное на нынешний год финансирование работ по очистке от огромных залежей металлолома территорий вокруг Тикси отложено на неопределенный срок. В связи с этим депутат Госсобрания Якутии от Северного избирательного округа Елена Голомарева направила председателю Общественного совета Тикси Татьяне Асаевой предложение воспользоваться инициативой Общероссийского народного фронта, выдвинувшего в Год экологии проект под названием «Генеральная уборка».

Об этом Татьяна Асаева рассказала на очередном совещании представителей Общественного совета, депутатов и руководства администрации п. Тикси Булунского улуса.

От имени Общественного совета подготовлено обращение с заявкой к республиканскому штабу ОНФ с тем, чтобы в рамках проводимого экологического интернет-марафона по проекту «Генеральная уборка» обратиться в комитет Госдумы по экологии с вопросом по выделению финансовых средств для очистки территорий вокруг Тикси от свалок металлолома.

Отметим, что комитет Госдумы по экологии активно поддерживает этот проект. Он направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. Запущен в начале 2017 года в связи со стартом Года экологии и основан на предложении президента Владимира Путина, выдвинутого им по итогам «Форума действий» Общероссийского народного фронта. Глава государства выступил за создание общественного Географического информационного ресурса, на котором любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на интерактивной карте незаконную свалку, с которой будут бороться региональные власти, коммунальные службы и волонтеры при содействии ОНФ. Только за первую неделю работы поступило более 100 обращений от граждан, из них на карте размещено около 90 сигналов о свалках различного масштаба.