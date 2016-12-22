Новый интернат в селе Новый

В селе Новый Томпонского района состоялось долгожданное и радостное событие – открытие нового школьного интерната на 30 мест.

С открытием нового интерната поздравили глава района Георгий Герасимов, председатель райсовета, депутат от Ынгинского наслега Илья Шадрин, зам. главы района по соцвопросам Петр Новгородов и др. Были вручены благодарственные письма от администрации наслега руководителям и строителям, внесшим свой вклад в строительство здания.

Благоустроенное здание нового интерната имеет общую площадь более 700 кв. метров. Всего из районного бюджета было выделено 5600 тысяч рублей. Подрядчик – ООО «Туйгун». Свой вклад внесла администрация наслега. Индивидуальные предприниматели Игорь Чувило, Армен Манукян безвозмездно отсыпали песчано-гравийной смесью площадку под здание интерната. Помогали жители села, работники школы, самого интерната, родители приезжали из Хандыги.

В интернате будут жить воспитанники Ынгинской ДЮСШ. Все пожелали, чтобы ребята добивались еще больших побед. Воспитанники спортивной школы в разные годы побеждали на республиканских, российских соревнованиях, становились призерами международных спортивных Игр «Дети Азии». Все это благодаря директору ДЮСШ М.Д. Аммосову. В этот памятный день Михаилу Дмитриевичу вручили нагрудный знак «За вклад в развитие дополнительного образования РС(Я)».

Были вручены подарки от районного управления образования (начальник Саргылана Андросова), администрации, предприятий и учреждений наслега. 10 тыс. рублей дала серебряный призер Игр народов Якутии в Намцах Римма Захарова, поддержав своих юных друзей по спорту.

Воспитанники интерната поблагодарили за новый интернат и пообещали не только приумножать спортивные достижения, но и учиться на «4» и «5», прославляя свой район.