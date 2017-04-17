Новые издания «пилигримовцев» Верхнеколымского района

«Мы не поэты, а лишь любители», – со скромностью говорят о себе и своем творчестве представители творческого объединения «Пилигрим» на встрече с читателями во время презентации книг. Но, надо сказать, для любителей они очень серьезно относятся к своему делу. Еще бы! Ведь каждая строчка, каждая рифма, перенесенная на бумагу – результат не только душевного порыва и вдохновения, но и работы: ежеминутной, ежедневной, еженедельной.

Сегодня результат многолетней работы этих авторов можно пощупать, пролистать и вместе с произведениями вдохнуть запах свежей типографской краски. Яркие, красочные, каждый – с оригинальным названием и обложкой, эти сборники были выпущены на собственные средства. Книги на встрече с читателями 13 апреля в КДЦ «Надежда» презентовали Ольга Дьячкова, Валентина Местникова, Андрей Селезнев, Зоя Михайлова и Евгений Беляев.

На эту встречу пришли лишь немногие, как выразилась председатель любительского объединения «Пилигрим» Ольга Дьячкова, самые неравнодушные к творчеству. Перед самой презентацией песню «Письмо» на слова поэтессы Вероники Тушновой и авторскую мелодию исполнила на гитаре Айталина Яковлева. Пока проникновенные слова песни ложились на льющуюся со струн мелодию, а неравнодушные читатели внимали музыке, авторы готовились к презентации, подписывая экземпляры книг.

Перу Валентины Местниковой принадлежит сборник «Бисером прошитая жизнь», она рассказала, что стихи для этого сборника ворвались внезапно, писать она их начала, находясь в столице республики. Стихотворения, вошедшие в сборник, посвящены всем якутским женщинам, родным и близким автора, малой родине. «Закончив работу над сборником, я подумала, что написать стихотворение может каждый, нужно лишь желание и вдохновение», – поделилась Валентина Местникова. Для присутствующих автор прочитала «На Колыму приходит весна».

Сборник под названием «Индийский вариант», состоящий из рассказов и повести, презентовал Андрей Селезнев. Проза Селезнева в основном посвящена военной тематике. Рассказ о себе и своем творчестве автор начал издалека, с истории о себе и своей семье. Спонтанно написанный для конкурса в местной газете очерк на военную тему и внезапная, даже неожиданная для него самого, победа зародила интерес к литературному творчеству.

Повесть Андрея Селезнева посвящена брату супруги, который воевал и погиб во время войны в Афганистане. От друзей и сослуживцев автор услышал много фактов, поэтому некоторые события и действия, описанные в повести, основаны на реальных событиях.

Еще одна повесть «Филер» посвящена теме предательства. Долгое время она была на уровне рассказа, но после написания мысли еще долго не давали автору покоя. Тогда Андрей Селезнев решил написать вторую часть. Сейчас работает над созданием романа.

Сборник стихотворений Зои Михайловой «От всей души» первый, хотя пишет она давно. Зоя Михайлова приехала в Зырянку 42 года назад и влюбилась в нее с первого взгляда. Многие ее стихотворения посвящены поселку. Она зачитала из своего сборника стихотворения, посвященные именно ему.

Следующим свой сборник сочинений презентовал Евгений Беляев. «Это плод работы 10 лет», – сказал автор, держа в руках книгу. В сборнике можно найти и первое стихотворение Евгения, датированное 2007 годом. С момента его написания он сочинил более 120 произведений, лучшие попали именно в этот сборник. Автор поделился, что сейчас работает над вторым томом издания. Сюда также включена повесть под названием «История одной любви», состоящая из четырех частей.

Сборник стихотворений «Амплитуда любви» представила Ольга Дьячкова, он посвящен прекрасному и светлому чувству.

Неравнодушные читатели получили свои экземпляры книг с автографами. Так, в тихом, тесном и близком кругу прошел этот творческий вечер.

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