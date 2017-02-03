Новые достижения на старой ферме

К вечерней дойке животноводы старой фермы под Курандой подъехали на новом микроавтобусе «Газель» и привычно направились по своим рабочим местам. Здесь, в Белькее, в скотопомещениях времен совхоза, доживших до наших дней за счет бесконечных ремонтов, где сверху все сыплется и потолки грозят обрушением в любой момент, на зимовке содержатся 479 голов крупного рогатого скота, в том числе 202 дойные коровы, 194 бычков и телок да плюс телята этого года рождения.

Налажено трехразовое доение и кормление, начинается массовый отёл коров. На свет появились 80 телят, которые находятся в отдельном блоке в конце длинного помещения, где суше, светлее и теплее. На этой ферме работают техник­-осеменатор М. Голомарева, операторы машинного доения Л. Бояркина, Д. Мамонтов, представляющие гордость животноводов Олекмы — чемпионы и рекордсмены республики, не отстают от них М. Борисова и Е. Янкова. В каждой группе у них по 28-30 коров, от которых надаивают по 200 литров, и ферма в целом сдает по 1120 кг молока ежедневно.

Управляющая фермой М. Янкова вместе с зоотехником­-селекционером ООО «Кладовая Олекмы» Е. Курбатовой недавно вернулись из Якутска, где в министерстве сельского хозяйства защитили годовой отчёт, в очередной раз подтвердив хорошие показатели и высокий статус животноводов Юнкюря и села Олекминское как племенного хозяйства по разведению холмогорской породы.

По итогам 2016 года передовые доярки базового хозяйства надоили на 10-15 тонн молока больше, чем в 2015 году. Лучшие показатели у О. Корниловой, надоившей 90 282 кг молока, далее идут Л. Бояркина (89 953), Л. Нутчина (89 502) и О. Семенихина (82 439). Эти цифры сопоставимы с показателями сдачи молока в отдельных наслегах.

Другим немаловажным достижением хозяйства является образцовая работа по искусственному осеменению коров и ежегодный прирост поголовья КРС за счет своего, внутреннего воспроизводства. И это происходит несмотря на продажу и выбраковочный забой скота. Например, в 2016 году населению было продано 124 теленка, что на 74 головы больше, чем в 2015 году, 121 животное было забита на мясо, что составило 25 тонн живого веса.

В целом ООО «Кладовая Олекмы» стабильно производит 800 тонн молока в год. И такой рубеж, по словам заместителя гендиректора хозяйства С. Несмелова и управляющей Амгино­-Олекминской фермой М. Янковой, не предел.

«К концу 2018 года мы ставим задачу выйти на уровень 1000-­1200 тонн молока в год. Это вполне достижимые цифры, мы полностью обеспечены своими кадрами, оттока нет, коллектив молодой, работоспособный, 70% работников в возрасте от 22 до 40 лет. Благодаря СХНПК «Поиск» не иссякает запас качественных комбикормов. Животноводы старой фермы хорошо работают круглый год, без выходных и праздников, мечтают о лучших условиях труда, как в Юнкюре. Они давно заслужили это, надеются и ждут, что в скором времени начнутся реальные подвижки по строительству нового скотопомещения в селе Олекминское, а также телятника в Юнкюре», -­ не скрывают своих планов Сергей Викторович и Мария Васильевна.