Новогоднее настроение начинается со двора

В селе Жиганск подвели итоги традиционного конкурса «Северное сияние» по украшению дворов домов и прилегающих территорий предприятий к Новому году.

Надо сказать, что с каждым годом конкурс, проводимый администрацией Жиганского наслега, становится все популярнее, и каждый участник старается создать сказочную атмосферу с сияющей огнями елкой, ледовыми и снежными фигурами, подчеркивающей волшебство новогоднего праздника.

На каждом месте членов жюри встречала великолепная картина. Особенно отличились детские сады «Звездочка», «Теремок», дом-интернат для престарелых и инвалидов. Они и заняли призовые места среди предприятий и организаций районного центра. За первое место «Звездочка» награждена денежным призом в 10 тысяч рублей, за второе «Теремок» получил 8000 рублей, за третье место ДИПИ – 5000 рублей.

Среди частных подворий всех опередила семья Зои Васильевны Игнатьевой. Хозяйке дома достался приз в 5 тысяч рублей. Семья Степана Филипповича Новгородова, участвующая каждый год, вышла на второе место, награда — 3000 рублей. Семейство Валентина Андреевича Иванова украсило двор к конкурсу в первый раз, и заняло третье место, премия 2000 рублей.

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