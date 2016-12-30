Нижнеколымский: Полицейский Дед Мороз поздравил детей

Накануне нового года сотрудники отделения МВД России по Нижнеколымскому району провели благотворительную акцию «Полицейский Дед Мороз» для детей из неблагополучных и малоимущих семей. В подразделении участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних таких семей в п.Черский состоит 14, а детей набралось 20.

«Идея зародилась два месяца назад, весь личный состав отделения полиции с энтузиазмом подошёл к осуществлению доброго и нужного дела», – рассказал начальник отделения МВД России по Нижнеколымскому району подполковник полиции Олег Иванов.

28 декабря 2016 года идея воплотилась в реальность, погрузив подарки в полицейскую машину Дед Мороз (старшина полиции Андрей Бережнов) и Снегурочка (помощник начальника по РЛС майор внутренней службы Мария Шураева) отправились дарить праздник детям.

Улыбки радости, удивление и смятение в глазах детей встречалась в каждой квартире. Дети не могли поверить своим глазам, что действительно, Дед Мороз и Снегурочка существуют, каждый старался удивить, рассказывали стихи и пели песни. Хотя некоторые ребятишки не ожидали получить подарок. Ради таких моментов, нужно творить и делать добро, ведь для воплощения достаточно только маленького желания.

Акция является и профилактическим мероприятием, возможно увидев счастливых детей, нерадивые родители возьмут себя в руки и перестанут злоупотреблять алкогольными напитками, ведь улыбки детей – это и есть счастье.

Подполковник полиции Олег Иванов: «Хочу поблагодарить директора Молодежного центра Березкину Оксану Владимировну, Войную Ольгу Васильевну за предоставленные костюмы, за возможность подарить детям чуточку волшебства. И смею заверить, что «Полицейский Дед Мороз» станет доброй традицией отделения МВД России по Нижнеколымскому району. Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей и гостей Нижнеколымского района с наступающим новым годом! Пусть в наступающем 2017 году сбудутся все добрые замыслы и надежды! Пусть этот год будет мирным, спокойным и благополучным. Пусть чистый календарь заполнится страницами, которые будут наполнять Ваши сердца радостью и любовью. Пусть старый год с собой возьмет все огорченья и несчастья, а Новый год к Вам в дом войдет, в руках протягивая счастье!».