Нерюнгринцев приглашают на конференцию, посвященную патриотическому воспитанию молодежи

В Нерюнгри пройдет I городская конференция «Патриотическое воспитание детей и молодежи в условиях современного общества: опыт, векторы направления», посвященная 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие проводится под патронатом мэра Леонида Олейника в рамках ведомственной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи в МО «Город Нерюнгри» Республики Саха (Якутия) на 2017 год».
Организаторы и учредители: Нерюнгринская городская администрация (отдел спорта, молодежной политики и социальных вопросов), Молодежный Совет при главе МО «Город Нерюнгри».
Конференция пройдет с 10 до 13 часов 5 мая в малом зале ЦКиД им. А.С. Пушкина. В результате будет издан сборник из числа лучших докладов, рекомендованных оргкомитетом к публикации. Все авторы будут отмечены сертификатами и памятными подарками.
Для участия в конференции приглашаются: педагогические работники и учащиеся общеобразовательных организаций; сотрудники учреждений культуры; преподаватели, аспиранты и студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования; руководители и участники клубов и объединений, осуществляющие свою деятельность по различным программам военно-патриотической, гражданско-патриотической, военно-спортивной направленности; представители национально-культурных объединений-ассамблей, ветеранских и молодежных общественных организаций; авторы социальных проектов по направлению гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи; специалисты сферы молодежной политики; представители общественности города Нерюнгри.
В качестве тем выступлений рекомендуются:
- С чего начинается Родина: гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.
- Школьный музей как средство гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.
- Гражданско-патриотическое воспитание в условиях летнего оздоровительного лагеря.
- Взаимодействие образовательной организации и семьи в гражданско-патриотическом воспитании.
- Новые формы гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи.
- Патриотическое воспитание подрастающего поколения в системе инновационной педагогики.
- Опыт гражданско-патриотического воспитания в деятельности детских, молодёжных, общественных, образовательных организаций.
- Современное представление о гражданско-патриотическом воспитании детей и молодёжи.
- Проектная деятельность по направлению гражданско-патриотической, военно-патриотической, военно-спортивной направленности.
Заявки на участие, оформленные установленным образом, и тезисы работы (объем до 1 печатной страницы формата А4, без указания списка литературы) необходимо направить на электронную почту: gorneru@rambler.ru до 1 мая. Исследовательскую работу или ее проект в электронном виде (объем до 10 страниц формата А4)- до 10 мая.
Более подробную информацию можно получить по телефону/факсу 6-12-47, по сотовому телефону: 8-914-116-81-95.