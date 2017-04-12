Нерюнгринцев приглашают на конференцию, посвященную патриотическому воспитанию молодежи

В Нерюнгри пройдет I городская конференция «Патриотическое воспитание детей и молодежи в условиях современного общества: опыт, векторы направления», посвященная 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие проводится под патронатом мэра Леонида Олейника в рамках ведомственной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи в МО «Город Нерюнгри» Республики Саха (Якутия) на 2017 год».

Организаторы и учредители: Нерюнгринская городская администрация (отдел спорта, молодежной политики и социальных вопросов), Молодежный Совет при главе МО «Город Нерюнгри».

Конференция пройдет с 10 до 13 часов 5 мая в малом зале ЦКиД им. А.С. Пушкина. В результате будет издан сборник из числа лучших докладов, рекомендованных оргкомитетом к публикации. Все авторы будут отмечены сертификатами и памятными подарками.

Для участия в конференции приглашаются: педагогические работники и учащиеся общеобразовательных организаций; сотрудники учреждений культуры; преподаватели, аспиранты и студенты образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования; руководители и участники клубов и объединений, осуществляющие свою деятельность по различным программам военно-патриотической, гражданско-патриотической, военно-спортивной направленности; представители национально-культурных объединений-ассамблей, ветеранских и молодежных общественных организаций; авторы социальных проектов по направлению гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи; специалисты сферы молодежной политики; представители общественности города Нерюнгри.

В качестве тем выступлений рекомендуются:

С чего начинается Родина: гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Школьный музей как средство гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Гражданско-патриотическое воспитание в условиях летнего оздоровительного лагеря. Взаимодействие образовательной организации и семьи в гражданско-патриотическом воспитании. Новые формы гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи. Патриотическое воспитание подрастающего поколения в системе инновационной педагогики. Опыт гражданско-патриотического воспитания в деятельности детских, молодёжных, общественных, образовательных организаций. Современное представление о гражданско-патриотическом воспитании детей и молодёжи. Проектная деятельность по направлению гражданско-патриотической, военно-патриотической, военно-спортивной направленности.

Заявки на участие, оформленные установленным образом, и тезисы работы (объем до 1 печатной страницы формата А4, без указания списка литературы) необходимо направить на электронную почту: gorneru@rambler.ru до 1 мая. Исследовательскую работу или ее проект в электронном виде (объем до 10 страниц формата А4)- до 10 мая.

Более подробную информацию можно получить по телефону/факсу 6-12-47, по сотовому телефону: 8-914-116-81-95.