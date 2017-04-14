Нерюнгринцам предлагают подавать заявки на благоустройство дворов

Сроки приема заявок на включение придомовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на 2017 год» продлены до 27 апреля. Отбор проводит общественная комиссия.

Чтобы подать заявку, необходимо выполнить следующие условия: провести обследование придомовой территории и составить акт установленной формы, представить дизайн проект благоустройства (согласно требованиям) и смету стоимости работ.

На общем собрании собственников следует принять решение и составить протокол, в котором указать информацию о включении дворовой территории в муниципальную программу, об утверждении дизайн-проекта, о видах работ (минимальный и дополнительный перечни), о форме и доле и (или) трудовом участия лиц в реализации мероприятий по благоустройству (если принято такое решение), о возможности дальнейшего содержания установленных объектов и оборудования, а также другие, не являющиеся обязательными, сведения.

Решение принимается большинством не менее двух третей от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Протокол составляется согласно Приказу Минстроя от 25.12.2015 г. №937/пр.

Заявка подается участником отбора в письменной форме. Регистрация заявки подтверждается отметкой с указанием даты и времени получения.

Заявка предоставляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 14 (здание ЦКиД им А.С. Пушкина), каб. №5, в рабочие дни с 9 до 17 ч (перерыв с 13 до 14 часов), e-mail: odthib@mail.ru. Заявки, поданные после 17 часов 27 апреля, не рассматриваются.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 6-23-19, 7-66-26, на официальном сайте МО «Город Нерюнгри».