Нерюнгринский театр актёра и куклы готовит для зрителей премьеры

Премьерным показом в 2017 году станет кукольный спектакль по пьесе Ивана Гоголева «Вечер сказок» в постановке Александра Иванова. Самые юные зрители с удовольствием познакомятся с толстым, трусливым медведем, зайкой-зазнайкой, лягушкой, черепахой и другими героями якутских сказок и узнают, почему заяц хвоста лишился, отчего трусость хуже глупости, и почему зима длиннее, а лето короче.

Само действо спектакля получилось увлекательным ярким и динамичным с интерактивным взаимодействием героев и зрителей. В процессе просмотра детвора может поиграть с артистами в веселые национальные игры.

В марте малышей ждет премьера спектакля по мотивам русской народной сказки «Колобок». Разве есть на свете тот, кто ещё не знает укатившегося от бабушки с дедушкой, от зайца, волка, и даже медведя круглого и румяного героя? Зрители смогут насладиться наполненной веселыми приключениями, эмоциональной, соответствующей мироощущению ребёнка народной сказкой. Да и мамам и папам, давно знающим сюжет, захочется увидеть объемную и динамичную иллюстрацию к известной сказке, замирая от восторга ожидать вместе с ребенком, когда из специального, театрального ящика-рассказчика, друг за другом начнут появляться яркие, кукольные герои.

Автор пьесы «Колобок» весьма известный в мире кукольников литератор, драматург и режиссер — Н. Шувалов. В театре актера и куклы его работа будет ставиться не впервые, в репертуаре уже есть успешный спектакль Б. Ходырева «Кот в сапогах», где Николай Шувалов автор пьесы.

Помимо интерпретаций детских сюжетов, творческий коллектив Нерюнгринского театра актера и куклы в этом сезоне смело берется за взрослую постановку спектакля по известной пьесе Агаты Кристи «Мышеловка». Хитроумное сплетение интриг этой детективной истории увлечет в Лондон 50-х годов, где кем-то неизвестным было совершенно убийство. Зрителям вместе с героями пьесы предстоит сложить все происходящие события в единый пазл и всё-таки вычислить убийцу. На сцене уже во всю идут репетиции, а цеха преступили к изготовлению декораций лондонского поместья и пошиву костюмов. Стало известно, что премьера для взрослых ценителей театрального искусства состоится уже в марте.

Порадовать нерюнгринских театралов предстоящей весной собирается и гость, замечательный режиссер Борис Ходырев, уже знакомый по волшебным сказкам «Маленькая Баба Яга», «Карлик нос», «Щелкунчик и мышиный король», «Иванушкина дудочка», водевилю «Беда от нежного сердца» и многим другим постановкам для взрослых и детей. В этот раз один из лучших современных режиссеров России и ближнего зарубежья будет ставить на сцене Театра актера и куклы сказку «Огниво». Предположительно, премьера спектакля пройдет в конце апреля — начале мая.