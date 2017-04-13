Нерюнгринские общественники конкретизировали план действий

В Нерюнгри побывала председатель регионального отделения движения «Матери России» Прасковья Борисова. Она встретилась с общественными организациями Южной Якутии, провела для них образовательный семинар.

Но вначале состоялся круглый стол, на котором представители общественных организаций озвучили наиболее проблемные и актуальные вопросы. В основном, они касались государственного финансирования общественной деятельности.

По мнению Прасковьи Борисовой, получение средств общественниками для реализации своих проектов – наиболее важная проблема, поскольку получить господдержку могут лишь организации, уже отработавшие не менее года и включенные в реестр поставщиков социальных услуг. В республике такой реестр ведется с 2014 года, но, к сожалению, в него вошли пока не все социально-ориентированные НКО.

Вместе с Прасковьей Борисовой Нерюнгри посетила заместитель министра труда и социального развития Зинаида Максимова. Она заверила нерюнгринских общественников, что все озвученные ими проблемы в дальнейшем будут рассмотрены и не останутся без решения.

В течение дня также состоялась встреча председателя республиканского отделения всероссийского движения «Матери России» с коллективом районного отделения этой общественной организации, которое возглавляет Татьяна Станиловская. На встрече соратницы сошлись во мнении, что укрепление статуса материнства, а также воспитание здоровых матерей сегодня являются главными задачами движения. Для этого одна из крупнейших общественных организаций страны инициирует законопроекты, реализует различные социальные проекты, а подобные встречи помогают конкретизировать план действий для дальнейшей работы.