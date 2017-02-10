Нерюнгринские народные избранники представят инициативу по механизму отзыва депутатов

Необходимость внесения законодательной инициативы по разработке механизма отзыва депутатов любого уровня, продиктована временем. К такому мнению пришли представители депутатского корпуса Нерюнгринского района на заседании постоянной комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и регламенту.

Как отмечали народные избранники, к сожалению, законодательством не закреплен механизм отзыва депутатов, не исполняющих свои обязанности, нарушающих обязательные для всех депутаты нормативные правовые и законодательные акты. Сегодня у представительных органов местного самоуправления отсутствуют полномочия отзыва таких депутатов и лишения их мандатов. Единственной мерой реагирования является вынесение порицаний.

В настоящее время, по словам председателя Нерюнгринского районного Совета Валерия Селина, специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического оснащения райсовета уже занимаются изучением данного вопроса.

Механизм отзыва депутата должен применяться в отношении народных избранников любого уровня. В частности, речь идет о тех депутатах, кто систематически нарушает нормы и требования нормативно-правовых и законодательных актов, уклоняется от участия в заседаниях сессий и постоянных депутатских комиссий, не участвующих в разработке нормативно-правовых актов, не взаимодействует с избирателями и не исполняет взятые на себя обязательства.

Представить законодательную инициативу «Об отзыве депутата» нерюнгринцы планируют в дни работы Первого съезда представительных органов РС(Я), который пройдет в марте этого года в столице республики.