Нерюнгринские народные избранники готовятся к I Съезду депутатов

На заседании президиума Нерюнгринского районного Совета был рассмотрен вопрос, касающийся участия депутатов Советов района, города и поселений в Первом съезде депутатов представительных органов муниципальных образований республики, который пройдет в Якутске в марте 2017 года.

Открывая заседание президиума, в котором также принимали участие заместитель председателя райсовета Анатолий Шевченко, руководители фракций Валерий Соболь (КПРФ), Гаврил Иванов («Справедливая Россия»), Илья Трубицын (ЛДПР), председатели Советов депутатов Виталий Литвиненко (г. Нерюнгри), Алексей Нецерин (п. Чульман), Галина Корякова (п. Серебряный Бор), председатель Нерюнгринского районного Совета Валерий Селин отметил, что подобное мероприятие в республике проводится впервые. Ожидается, что в съезде примут участие порядка 700 человек, в числе которых более 350 делегатов.

От Нерюнгринского района на съезд поедут представители депутатских корпусов всех уровней. Из райсовета планируется делегировать 7 народных избранников, из городского Совета депутатов – двух, а также по одному представителю Советов поселений Нерюнгринского района.

В рамках съезда пройдут семинары и круглые столы по вопросам организации местного самоуправления, взаимодействия представительных органов с общественными организациями, средствами массовой информации, по вопросам социально-экономического развития территорий. Также планируется проведение круглого стола с молодыми депутатами представительных органов.

Делегации от районов и улусов республики представят презентации об истории формирования представительных органов на территориях своих муниципальных образований, опыте по разработке и продвижению законодательных инициатив и по взаимодействию с гражданскими институтами.

Делегаты съезда примут участие в Спартакиаде представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия), которая пройдет 31 марта.

Свои предложения и пожелания по подготовке к участию в I Съезде депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Якутии, народные избранники внесут на рассмотрение президиума. В ближайшее время идеи от нерюнгринских делегатов будут сформированы полностью и направлены в республиканский оргкомитет.