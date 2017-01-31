Назад в прошлое: Удачнинцы окунулись в атмосферу «восьмидесятых»

В Центре дополнительного образования детей Удачного прошел необычный вечер встречи со старыми добрыми «восьмидесятыми». Окунуться в прошлое решили те, кому в зимние холода наскучило сидеть дома, кто-то привел с собой маленьких внуков, а кто-то пришел ради интересного общения и новых знакомств.

Собрать хорошую команду единомышленников получилось – спасибо за содействие работникам социального отдела администрации города и самим организаторам веселого праздника – волонтерам группы «Импульс» и их движущей силе Эллине Харинчук.

Начнем с того, что атмосфера была по-домашнему уютной: узорчатые скатерти, конфеты с печеньем, белоснежные кубики сахара в блюдечке и горячий чай из «бабушкиного» сервиза. Девочки заботливо подливали ароматный напиток – отказаться было невозможно. Пока все угощались чаем, ребята студии «Гитарист» исполняли любимые песни 80-х годов.

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Немного подкрепившись, гости начали оживать и с удовольствием участвовать в конкурсах и викторинах. Отгадывали цитаты из популярных фильмов того времени, играли в «крестики-нолики» со смешными заданиями, угадывали мелодии, когда-то занимавшие первые строчки хит-парадов, выполняли задание на правописание. За каждый правильный ответ участники получали советские рубли. Гости так загорелись происходящим, что когда ребята предложили вспомнить аэробику, повторять танцевальные движения под зажигательный рок-н-ролл вышли все. Но на этом сюрпризы не закончились: на заработанные рубли все обладатели наличности смогли отовариться в советском магазине. Тут можно было купить книги, игрушки, брелоки и даже бутерброды с газировкой.

Все расходились домой в приподнятом настроении, счастливые внуки, довольные бабушки, а сколько было сказано теплых слов благодарности за интересно проведенный вечер! В следующий раз обещали прийти обязательно.

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По словам Эллины Харинчук, в Центре дополнительного образования детей такой вечер встреч проводится во второй раз. На первом гости элегантного возраста играли в настольные игры, читали книги, слушали пластинки, кто-то показывал мастер-класс по вязанию, а еще варили мыло. Получился такой спокойный, размеренный клуб по интересам. В этот раз на зажигательной вечеринке все вспомнили старые песни, потанцевали и повеселились. Нынешний был похож на встречу трех поколений, представители которых общались, соревновались и радовались, стирая грани и находя общие точки соприкосновения.