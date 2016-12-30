На Ёлке главы района чествовали юных олекминчан

В Центре культуры и досуга «Гармония» 27 декабря на торжественном вечере состоялось традиционное подведение итогов учебно-­воспитательной работы в образовательных учреждениях, чествование лучших школьников Олёкминского района, претендентов на медали, отличников и хорошистов учёбы, активистов и лидеров ученического самоуправления, победителей конкурсов и олимпиад, спортсменов.

Глава муниципального района Виктор Васильев сердечно поздравил всех приглашенных с достигнутыми успехами и вручил Гранты главы района руководителям лучших образовательных учреждений 2016 года по трём номинациям: «Лучшая школа года» ­ МБОУ «Кыллахская СОШ» Макаровой Анисье Павловне, «Лучшее дошкольное образовательное учреждение года» ­ МБДОУ детский сад №6 «Березка» Солдатовой Ольге Анатольевне, «Лучшее учреждение дополнительного образования» ­ МБУДО «Районный детско­-юношеский центр» ­ Парфёновой Любови Васильевне.

Глава также вручил награды лучшим учителям, воспитателю и педагогу дополнительного образования: Корешковой Ирине Александровне, учителю химии, МБОУ РГ «Эврика», Тимофеевой Марине Львовне, учителю технологии, МБОУ СОШ №1, Чердонову Константину Гавриловичу, учителю биологии, МБОУ Токкинская СОШ, Хлебниковой Светлане Егоровне, воспитателю МБДОУ детский сад «Солнышко», Узоровой Юлии Александровне, педагогу дополнительного образования МБУ ДО «Районный детско­юношеский центр».

Среди школьников Гранта главы района удостоены:

в номинации «За высокие результаты в учебной и научно-­исследовательской деятельности» ­ Яныгина Татьяна , ученица 9 класса, МКОУ «Саныяхтахская СОШ», Корчагина Юлия , ученица 10 класса, МБОУ РГ «Эврика», Залесская Елизавета , воспитанница МБУ ДО «ЦТР и ГОШ»;

, ученица 9 класса, МКОУ «Саныяхтахская СОШ», , ученица 10 класса, МБОУ РГ «Эврика», , воспитанница МБУ ДО «ЦТР и ГОШ»; в номинации «За высокие достижения в спорте» ­ Аржаков Иван и Иванов Николай , воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ»;

и , воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ»; в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» ­ Горбунов Юрий, ученик 9 класса, МБОУ 1 Нерюктяйинская СОШ.

Заместитель главы района Е.Г. Березин вручил награды отличникам, хорошистам, активистам школьного самоуправления. Начальник управления образования района А.В. Солдатов вручил награды победителям предметных олимпиад, научно­практических конференций, творческих конкурсов. Руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Н.П. Фокина вручила награды лучшим спортсменам, победителям районных и республиканских соревнований. Глава города Олекминска В.В. Сафонов вручил именные стипендии активистам и лидерам, лучшим вожатым районного вожатского отряда «Альтаир».

После официальной части лучшие ученики района общались в непринужденной обстановке за праздничным столом, веселились, смеялись и радовались своему успеху. Сегодня они школьники, а завтра ­ надежда и будущее олекминской земли.