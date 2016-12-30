На Ёлке главы района чествовали юных олекминчан

В Центре культуры и досуга «Гармония» 27 декабря на торжественном вечере состоялось традиционное подведение итогов учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях, чествование лучших школьников Олёкминского района, претендентов на медали, отличников и хорошистов учёбы, активистов и лидеров ученического самоуправления, победителей конкурсов и олимпиад, спортсменов.
Глава муниципального района Виктор Васильев сердечно поздравил всех приглашенных с достигнутыми успехами и вручил Гранты главы района руководителям лучших образовательных учреждений 2016 года по трём номинациям: «Лучшая школа года» МБОУ «Кыллахская СОШ» Макаровой Анисье Павловне, «Лучшее дошкольное образовательное учреждение года» МБДОУ детский сад №6 «Березка» Солдатовой Ольге Анатольевне, «Лучшее учреждение дополнительного образования» МБУДО «Районный детско-юношеский центр» Парфёновой Любови Васильевне.
Глава также вручил награды лучшим учителям, воспитателю и педагогу дополнительного образования: Корешковой Ирине Александровне, учителю химии, МБОУ РГ «Эврика», Тимофеевой Марине Львовне, учителю технологии, МБОУ СОШ №1, Чердонову Константину Гавриловичу, учителю биологии, МБОУ Токкинская СОШ, Хлебниковой Светлане Егоровне, воспитателю МБДОУ детский сад «Солнышко», Узоровой Юлии Александровне, педагогу дополнительного образования МБУ ДО «Районный детскоюношеский центр».
Среди школьников Гранта главы района удостоены:
- в номинации «За высокие результаты в учебной и научно-исследовательской деятельности» Яныгина Татьяна, ученица 9 класса, МКОУ «Саныяхтахская СОШ», Корчагина Юлия, ученица 10 класса, МБОУ РГ «Эврика», Залесская Елизавета, воспитанница МБУ ДО «ЦТР и ГОШ»;
- в номинации «За высокие достижения в спорте» Аржаков Иван и Иванов Николай, воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ»;
- в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» Горбунов Юрий, ученик 9 класса, МБОУ 1 Нерюктяйинская СОШ.
Заместитель главы района Е.Г. Березин вручил награды отличникам, хорошистам, активистам школьного самоуправления. Начальник управления образования района А.В. Солдатов вручил награды победителям предметных олимпиад, научнопрактических конференций, творческих конкурсов. Руководитель отдела воспитания и дополнительного образования Н.П. Фокина вручила награды лучшим спортсменам, победителям районных и республиканских соревнований. Глава города Олекминска В.В. Сафонов вручил именные стипендии активистам и лидерам, лучшим вожатым районного вожатского отряда «Альтаир».
После официальной части лучшие ученики района общались в непринужденной обстановке за праздничным столом, веселились, смеялись и радовались своему успеху. Сегодня они школьники, а завтра надежда и будущее олекминской земли.