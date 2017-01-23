На содержание и ремонт дорог в Удачном в 2016 году было выделено 56 млн рублей

Состоялась поездка главы Мирнинского района Ришата Юзмухаметова в город Удачный.

Одна из задач районной администрации – развивать местный, региональный и международный туризм. И поскольку разрабатывается международный туристический маршрут «Алмазное Приполярье», первым делом рабочая группа администрации посетила Полярный круг и проехала чуть дальше, до границы района с Оленёкским, где в этом году была установлена стела «Мирнинский район». Подобные стелы ранее установлены на границах с Ленским и Сунтарским районами.

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Далее состоялось заседание коллегии, с отчётами выступили руководители двух общеобразовательных школ, филиала МРТК, центра дополнительного образования, детской школы искусств, городской и детской библиотек, аптеки, МУП «УПЖХ», МУП «УППМХ», рынка, больницы и отделения полиции.

По словам директора школы №19 Ольги Багдасаевой, в школе обучается 820 детей, из них во вторую смену 145 (начальные классы). Коллектив педагогов молодой, этим объясняется то, что пятеро уже ушли в декретный отпуск, пятеро – собираются. Отсюда кадровые бреши.

В школе №24 обучаются во вторую смену 110 детей. Будут четыре вакансии педагогов из-за того, пенсионеры-учителя уходят на заслуженный отдых.

По информации директора филиала «Удачнинский» МРТК Ларисы Бахристовой, в учреждении обучаются 140 студентов по пяти профессиям.

Укомплектованность врачами в Удачнинской городской больнице снижается с каждым годом. По словам главврача Александра Артамонова, в 2014 году врачей в учреждении насчитывалось лишь 69%, в 2015-м – 63%, в отчётном году – 58%. Среднего медицинского персонала ещё меньше – 52%. Есть рост больных наркоманией, алкоголизмом и СПИДом.

Параллельно с заседанием коллегии специалистами администрации района велась выдача социальных карт Мирнинского района, дающих скидку на продукты питания, встреча с молодёжными лидерами и предпринимателями посёлка.

Во время отчёта глав по итогам работы за 2016 год перед населением глава Удачного Артур Приходько рассказал, как преображается населённый пункт перед юбилеем: в течение года продолжился текущий ремонт помещений культурно-спортивного комплекса АК «АЛРОСА»; после ремонта и реконструкции бывшего магазина «Чорон» за счёт средств федерального бюджета открыто здание федерального суда; открыто отделение переливания крови в Удачнинской городской больнице, которое оснащено новым оборудованием; детская библиотека расположилась в новом отремонтированном за счёт средств района помещении здания Центра дополнительного образования (бывшей школе №20). При этом решением сессии городского Совета освободившиеся квартиры в жилом доме №7 переданы району для обеспечения учителей служебным жильем.

Одной из главных задач, поставленных в 2016 году, было исполнение плана подготовки к юбилейным мероприятиям города. Компания продолжает содержать детские сады, другие объекты социального назначения. В 2016 году она выделила 150 миллионов рублей на оказание безвозмездной помощи для подготовки города к полувековому юбилею. Такая же сумма планируется к перечислению в бюджет в текущем году. Социально-экономическую ситуацию на территории Удачного можно характеризовать как стабильно устойчивую. В настоящее время в городе проживает более 14 тысяч человек.

Во время своего отчёта глава района Ришат Юзмухаметов рассказал об основных социально-экономических показателях, отметив, что в рамках проведения ежегодного конкурса «Лучшее поселение Мирнинского района» на социально-экономическое развитие поселения выделено из бюджета МО «Мирнинский район» 500 000 рублей, средства направлены на работы по устройству тротуаров. В рамках программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог МО «Мирнинский район» в 2016 году в виде межбюджетных трансфертов бюджету МО «Город Удачный» в рамках объёмов Дорожного фонда передано из государственного бюджета 19 328 000 рублей, из бюджета МО «Мирнинский район» – 36 670 000 рублей. В рамках инвестиционной программы МО «Мирнинский район» городу Удачному выделено в виде межбюджетных трансфертов 2 800 000 рублей на ремонт кровли здания узла связи.

Директор Удачнинского ГОКа Александр Махрачёв доложил о положении дел в комбинате.

Вопросы из зала в основном были адресованы главе города: «Нельзя ли отключать на ночь иллюминацию на магазинах близ жилых домов?», «Как бороться с громкой музыкой в ресторане «Империя»?», «Почему дороги посыпают не песком, а крупной галькой?», «Нельзя ли убрать зелёные насаждения у дорог на поворотах, которые мешают обзору водителям?», «Будет ли проводиться ремонт в помещении почты?», «Какая работа ведётся с «подснежниками» – автомобилями во дворах?», «Почему подъезды в домах ремонтируются наполовину?», «Что происходит с отловленными бродячими собаками?», «Можно ли сделать в городе дорожки для спортивной ходьбы и для прогулок мам с колясками?». На вопрос о работниках аэропорта «Полярный» ответил директор Удачнинского ГОКа Александр Махрачёв.

Завершилась встреча с населением церемонией награждения. Ришат Юзмухаметов вручил удачнинцам государственные и муниципальные награды. За заслуги в области образования, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд знак отличия РС(Я) «Гражданская доблесть» получила педагог школы №24 Людмила Этемез. По приказу министра спорта РФ, за значительный вклад в подготовку и проведение ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, грамоту к памятной медали «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи» получил мастер административного бытового комбината Удачнинского ГОКа АК «АЛРОСА» Александр Панков.

По итогам спортивного года в Мирнинском районе диплом победителя в номинации «За поддержку в развитии спорта и физической культуры в Мирнинском районе» вручен директору – координатору предприятий компании в г. Удачный Александру Махрачёву; диплом победителя в номинации «За преданность профессии» — тренеру-преподавателю по баскетболу спортивного комплекса «Алмаз» КСК АК «АЛРОСА» Марине Заводиной; награду за победу в номинации «Лучший спортсмен Мирнинского района» (пятая позиция в десятке сильнейших спортсменов Мирнинского района) получил призёр первенства России по гиревому спорту среди ветеранов города Алушта Александр Панков. За большой личный вклад в организацию проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва почётной грамотой Центральной избирательной комиссии РС(Я) отмечена председатель участковой избирательной комиссии №320 Мирнинского района Татьяна Мосина.

За заслуги перед районом в области охраны здоровья граждан, значительный личный вклад в развитие добровольного безвозмездного донорства крови и ее компонентов звание «Почетный донор Мирнинского района» получили работник Удачнинской городской больницы Светлана Винярская и работник карьера Удачнинского ГОКа Андрей Димча.

Премии главы по агропромышленному производству Мирнинского района за 2016 год в номинации «Лучший работник производства хлебобулочных изделий» удостоилась пекарь ООО «Городской рынок» Валентина Свидрицкая.

В заключение Ришат Нургалиевич поздравил семью Людмилы и Владимира Цымбал, которые прожили вместе 60 лет и воспитали девятерых детей.