На Нижней Колыме все готово к проведению II Съезда чукчей

Село Колымское 16 и 17 апреля станет местом проведения II Съезда чукчей Республики Саха (Якутия). Участники и гости мероприятия в эти съезжаются в Нижнеколымский район.

В Черский 15 апреля прилетели заместитель председателя правительства Якутии Михаил Гуляев, первый вице-спикер Государственного Собрания (Ил Тумэн) Анатолий Добрянцев, председатель постоянного комитета якутского парламента по делам КМНС и Арктики Елена Голомарева, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Якутии Вячеслав Шадрин, председатель Госкомитета по делам Арктики Алексей Киселев. Ранее в Нижнеколымский район прибыл по зимнику заместитель председателя парламента Виктор Губарев.

Съезд будет проходить 16-17 апреля в месте компактного проживания чукчей – селе Колымское. Программа включает открытые уроки, работу по секциям, пленарное заседание, культурные и спортивные мероприятия. Основная часть делегатов форума уже находятся в селе, остальные выедут в Колымское сегодня вечером и завтра рано утром. Как и положено, после обсуждения будет принят план работы на будущее и утверждена резолюция съезда.

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