На КЧС в Черском обсудили безопасность зимних перевозок

Глава Нижнеколымского района Иван Суздалов провёл 14 апреля заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он сообщил, что получены документы из Управления автодорог республики и МЧС по поводу трагического случая на зимнике в Среднеколымском районе, когда под лёд ушли два грузовых автомобиля и погиб один водитель. Движение на этом участке зимника «Арктика» вначале было полностью закрыто, и возобновлено после того, как дорожное предприятие сделало объезд. Установлено ограничение грузоподъёмности машин до 16 тонн.

Ситуация с зимником «Арктика» на территории Нижнеколымского района более благоприятная, хотя на отдельных озёрах есть вода. После пурги, прошедшей 13 апреля, задуто 15 километров муниципального зимника Черский-Походск.

На заседании КЧС было принято решение провести дополнительные промеры толщины льда на Колыме и озёрах. Дорожникам ЗАО «Дороги Колымы» рекомендовано установить соответствующие дорожные знаки в связи с ограничением грузоподъёмности автомобилей. Отделение ГАИ также подготовило соответствующее предписание. Но где сейчас находится техника ЗАО «Дороги Колымы» никто не знает, т.к. они не сообщают о своём местонахождении ни в ЕДДС, ни в администрацию района.

По-прежнему на особом контроле находится завоз нефтяного котельного топлива из Среднеколымска в село Андрюшкино. Туда осталось доставить порядка 100 тонн из запланированного объёма перевозок и 200 тонн стратегического резерва для котельной. Предприятия «Сахаспецтранс», занимающееся этой работой, не успеет завершить перевозку нефти до 20 апреля, когда зимник «Арктика» будет закрыт. Ситуация вызывает тревогу администрации района, которая сейчас прорабатывает этот вопрос с соответствующими министерствами. Кроме того, пока находятся в пути машины с продуктами по линии «Якутоптторга».