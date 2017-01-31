Мы начинаем КВН: Верхнеколымский район открыл Год молодежи

Веселые и находчивые ребята района свое чувство юмора преподнесли зрителям поселка Зырянка. Первый тур районной игры КВН состоялся в минувшую субботу. Этим мероприятием Верхнеколымский район открыл Год молодежи.

В борьбе за звание победителя тура боролись две команды – команда КВН «Угольное» и «Кэскил» (Арылах). Участие в первом туре также должна была принять команда с. Нелемное, но из-за проблем с транспортом ребята приехать на игру не смогли. Впрочем, этот факт лишь поддал двум оставшимся командам жару. За победу в туре игроки боролись живо, ведь команда-победитель по результатам игры выходит в финал.

Оценивало игру жюри. Председателем комиссии была Анастасия Седумова, главный специалист управления социальной политики Верхнеколымского района. В состав жюри также вошли: Ольга Раздобреева, главный специалист управления социальной политики Верхнеколымского улуса, Александра Павлова, заместитель главы администрации МО «Поселок Зырянка», Маргарита Яковлева, хореограф Детской школы искусств, Эдуард Бандеров, режиссер Зырянского народного театра.

В отборочном туре команды участвовали в 4 этапах – приветствие, разминка, СТЭМ (миниатюры) и музыкальный номер. Каждый оценивался по пятибалльной шкале.

Этап «Приветствие» команды должны были показать на тему «Даешь молодежь». Честь выступить первыми выпала команде КВН «Угольное». Представление началось с того, что на сцену «выехал» автомобиль, из которого один за другим вывалились члены команды, радуясь тому, что «наконец-таки приехали!». После того, как все вышли, члены команды встали в ряд и задорно спели песню «Мы к вам приехали на час». Заверив зрителей в том, что «им крупно повезло», они призвали «а ну, скорей любите нас». Однако зрители радоваться не спешили. Молодых членов клуба веселых и находчивых из села Угольное зал встретил без энтузиазма. Зато у команды «Кэскил» болельщики в зале нашлись. Свое приветствие ребята начали с видео, где под знаменитую песню «Ураанхайдар» станцевали в разных местах своего родного села, танец участники команды завершили уже на сцене РКДЦ «Надежда». По итогам первого конкурса у команды КВН «Угольное» 4 балла, «Кэскила» — 4,4 балла.

Второй этап – разминка. Конкурс предполагает вопросы от зрителей и членов жюри на тему «А у нас в районе…». Этап интересен тем, что именно здесь проверяется находчивость игроков и их умение импровизировать. Пока зал думал, чем бы озадачить игроков, первым вопрос задал ведущий вечера Евгений Беляев. «В песне «У нас на районе» поется: «у нас на районе не звонЯт, а звОнят». А что у вас на районе?», – спросил он. Немного посовещавшись, игроки приготовились отвечать. Первыми ответ дали участники команды из Угольного. Они ответили, что у них на районе принято звонить, а потом не приходить в гости. Ребята из Арылаха ответили, что у них на районе отменные караси.

Я взяла на себя смелость задать ребятам вопрос от редакции и спросила, какая самая главная достопримечательность у нас в районе. Ведущие отметили, что вопрос сложный, однако, я была уверена, что участники клуба веселых и находчивых подходящий ответ отыщут. И я не ошиблась. Самый смекалистый ответ дали ребята из Угольного: «Наша достопримечательность – это аэропорт. Прилететь можно, а улететь не всегда возможно». Команда из Арылаха ответила, что главная достопримечательность – это хотоны.

Другие вопросы, которые задавали ребятам члены жюри и зрители, касались актуальных тем и проблем в районе. По итогам этого конкурса у команды КВН «Угольное» 4,6 балла, у «Кэскила» – 4,2. Таким образом, счет сравнялся, у обеих команд общий балл составил 8,6 балла.

СТЭМ – это третий этап игры КВН. Эту аббревиатуру можно расшифровать так: студенческий театр эстрадных миниатюр. Здесь команды должны показать миниатюру хронометражем не более 7 минут, тема выступлений «Если бы не было…». Команда КВН «Угольное» показала миниатюру на тему «Если бы не было мужчин в армии». Двое переодетых в женщин молодых людей вышли на сцену и стали рассуждать о службе в армии, о «гражданке», «бабовщине» и многом другом. Играли, к слову, ребята очень артистично. Зрители на их шутки реагировали, смеялись и улыбались.

Миниатюра, которую подготовили участники команды «Кэскил» называлась «Если бы не было арылахских коров». Две местные жительницы на сцене рассказывали новому инспектору по молоку о том, как живется в селе. Героини получились очень колоритные. Такие настоящие сельские женщины, любящие посплетничать по пути в магазин, простые и искренние, с широкой душой, какая бывает у большинства селян. Они тут же полюбились присутствующим, холодный колымский зритель оживился. В зале наконец-то стало ощутимо теплее. Сравнявшийся по итогам прошлого этапа счет изменился, вперед вышла команда КВН «Кэскил» из с. Арылах, общий балл – 13. У ребят из Угольного – 12,6 балла.

Последний, решающий этап – музыкальный номер. К этому конкурсу команда КВН «Угольное» подошла со всей серьезностью. Ребята посвятили номер актуальной проблеме — зависимости от социальных сетей. Этот современный изъян общества в виде иронии и гиперболы они показали в своей музыкальной миниатюре. В завершении они спели песню «Прекрасное далеко». Команда «Кэскил» на этот этап взглянула с другого ракурса. Они спели и станцевали зажигательный танец под нарезку хитов на разных языках. Несмотря на то, что миниатюра, которую подготовили ребята из Угольного, была глубокой и со смыслом, осмеивала современные актуальные проблемы, легкий и незатейливый номер «Кэскила» зрителям понравился больше. Они поддерживали выступающих аплодисментами и даже немного пританцовывали. В этом конкурсе средний балл у первой команды – 4,4 балла, а у второй – 4,6. Итого общий балл составил 17 у команды КВН «Угольное» и 17,6 балла у команды «Кэскил» из Арылаха.

В перерыве между объявлением решения судейской коллегии поздравляли участников конкурса «Лучший студент Верхнеколымского района». В номинации «Лучший студент вуза» победила Ольга Манейло, студентка 4 курса Иркутского государственного университета, а лучшим студентом ссуза стала София Слепцова, студентка 3 курса Якутского гуманитарного колледжа.

После на сцену пригласили квнщиков. Жюри вынесло неожиданный вердикт: обе команды проходят в финал. В этот момент надо было видеть лица ребят, которые уже было и не надеялись принять участие в финале. Их радость была непридуманной, а эмоции – самыми искренними.

Финал пройдет 23 декабря после всех отборочных туров. Следующий ожидается 15 апреля. В нем примут участие команды с. Верхнеколымск и образовательных учреждений. 19 августа во время третьего отборочного тура мы увидим команды организаций и предприятий Зырянки.