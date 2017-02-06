Монгольские спортсмены приняли участие в республиканском турнире «Ханалас хапсагайа»

Свои силы в якутской борьбе попробовали два спортсмена дружественной страны Очирбат Цэндаюуш, участник Олимпийских игр в Афинах, бронзовый призер Кубка мира, чемпион Азиатских игр по вольной борьбе, и Чинзориг Цэвээнрэгзэн, мастер спорта, чемпион Монголии по вольной борьбе.

«Хапсагай пришелся нам по душе, — говорят спортсмены. — Это очень зрелищная, стремительная борьба, в которой трудно предсказать победителя. Чтобы одолеть противника, требуются не только сила и ловкость, но и смекалка. Азы хапсагая нам преподали ветераны борьбы Вячеслав Константинов и Олег Иванов, и на ковре нам сопутствовала удача, очень помогло дружелюбное отношение хангаласских болельщиков».

Действительно, удача была на стороне новичков в хапсагае и уроки хангаласцев не прошли даром. Монголы увозят с собой серебряные медали турнира, Чинзориг Цэвээнрэгзэн выступил в категории свыше 90 кг, Очирбат Цэндаюуш в этой же весовой категории среди ветеранов.

Сегодня, 6 февраля, с делегацией Монгольской республики встретился глава улуса Гаврил Алексеев. С пожеланиями дальнейшего сотрудничества в области спорта гостям вручены сувениры.

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