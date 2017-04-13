«Молодые голоса Якутии» прозвучали в Нерюнгри

Районный хоровой конкурс «Молодые голоса Якутии» состоялся 9 апреля в детской музыкально-хоровой школе «Соловушка» г. Нерюнгри.

В конкурсе приняли участие тринадцать хоровых коллективов школ искусств Нерюнгринского района, всего около 300 учащихся детских музыкальных школ и школ искусств.

Уровень пения конкурсантов оценивало компетентное жюри под председательством преподавателя высшей категории якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова и Высшей школы музыки г. Якутска, отличника культуры, заслуженного деятеля искусств республики Елены Голиковой.

Каждый коллектив получил свою заслуженную награду:

хор первоклассников ДМХШ «Соловушка» — серебряный кубок;

младший хор ДШИ пос. Серебряный Бор – бронзовый кубок;

младший хор ДШИ г. Нерюнгри – бронзовый кубок;

младший хор ДШИ пос. Чульман – серебряный кубок;

младший хор ДМХШ «Соловушка» (Соколиков А.В.) – золотой кубок;

вокальный ансамбль ДМШ п. Беркакит – серебряный кубок;

младший хор ДМХШ «Соловушка» (Савиных И.Н.) – золотой кубок;

средний хор ДШИ г. Нерюнгри – бронзовый кубок;

старший вокальный ансамбль ДШИ п. Серебряный Бор – бронзовый кубок;

средний хор ДМХШ «Соловушка» — золотой кубок ;

ансамбль выпускников ДМХШ «Соловушка» — золотой кубок;

старший хор ДШИ г. Нерюнгри – бронзовый кубок;

старший хор ДМХШ «Соловушка» — золотой кубок, сообщает пресс-служба Нерюнгринской районной администрации.