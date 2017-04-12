Молодые боксеры Удачного вернулись из Ленска с победами

Город Удачный на открытом турнире по боксу в Ленске на призы главы города представляли восемь спортсменов. Ребята заняли призовые места.

5-10 апреля в Ленске проходил открытый турнир по боксу на призы главы МО «Город Ленск». Участвовали команды из Мирного, Ленска, Пеледуя, Айхала, Удачного.

Удачнинцам удалось завоевать награды всех достоинств: 1 место – Данил Сафонов, Руслан Руссу, Никита Суборнов, 2 место – Ранис Фаткиев, Алексей Степкин, 3 место – Рустам Баскаев, Ярослав Шибко.

Специальный приз «За волю к победе» достался Руслану Руссу.