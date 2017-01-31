Молодые аграрии Чурапчи померились силами на профессиональной эстафете

В рамках объявленного в Якутии Года молодежи в Ожулунском наслеге Чурапчинского улуса на базе Аграрного техникума проведена «Эстафета профессионалов сельского хозяйства – 2017».

Организаторами выступили управление сельского хозяйства и отдел молодежи Чурапчинского улуса. Эстафета проведена в целях поддержки молодежи, работающей в сельской местности и занимающейся сельским хозяйством, для укрепления престижа аграрной профессии, совершенствования новых форм деятельности и взаимодействия в отрасли.

В эстафете приняли участие 64 человека – это фермеры, специалисты учреждений сельского хозяйства и студенты Аграрного техникума. Они разбились на 8 команд.

На торжественном открытии мероприятия присутствовали глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын, главный специалист департамента животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии Егор Посельский, а также руководители, специалисты учреждений сельского хозяйства улуса.

По утвержденному положению каждая команда формировалась из представителей различных направлений деятельности сельского хозяйства: фермеров, специалистов и студентов, что в свою очередь создало волнительное напряжение. Тем не менее, такой расклад предоставил молодым людям возможность сплотиться в единую команду. Председателем экспертной комиссии выступил заместитель главы улуса по финансам, экономике и инвестиционной политике Иннокентий Матвеев, а членами — компетентные специалисты отрасли сельского хозяйства, профессионалы аграрного дела.

Молодые участники состязались в восьми этапах эстафеты на базе Аграрного техникума. После практических заданий каждая команда презентовала свой инновационный проект и достойно прошла спортивный этап.

По итогам соревнования выявились победители по номинациям «Мастер молочной продукции», «Лучший тракторист», «Лучший водитель», «Лучший сварщик», «Кулинарный поединок», «Лучший сборщик-разборщик дойного аппарата». Отрадно, что молодые люди показали пример будущему поколению, своим ровесникам, наставникам, мастерски исполняя каждое практическое задание. Имея свое хозяйство, занимаясь любимым делом, они являются сегодня для многих образцом подражания, упорства и любви к трудовым традициям и культуре своего народа.

В командном зачете победу одержали «Алаас ыччаттара» (капитан — молодой фермер Хоптогинского наслега Елена Чехордуна), которые получили в качестве приза 32 тысячи рублей.

Второе место присуждено команде «Эрчим» (капитан – молодой фермер Болугурского наслега Данил Павлов), они также вознаграждены денежным призом в 24 тыс. рублей.

На третьем месте команда «Алгыс» (капитан – молодой фермер Хатылынского наслега Люда Романова), она выиграла 16 тысяч рублей.

Вот так продуктивно прошел один день из жизни людей, работающих в нелегкой, но главной для всех отрасли – сельском хозяйстве. Можно смело сказать, что проект стал хорошим стартом Года молодежи в Чурапчинском улусе и одной из мер поддержки молодого поколения сельских тружеников.