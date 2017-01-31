Мирный поет о мире: Стань частью легендарного события!

Более 30 лет минуло с первого молодёжного фестиваля «Мирный поёт о мире», но неизменными его составляющими остаются открытие новых талантов, красочные шоу и объединение творческой молодёжи из разных уголков Якутии и всей России.

Учредителями грандиозного мероприятия традиционно выступили администрации Мирнинского района, город Мирный, АК «АЛРОСА», профсоюз «Профалмаз». Как известно, 2017 год провозглашён в Якутии Годом молодёжи, и символично, что фестиваль проводится при содействии министерства по делам молодёжи и семейной политике республики.

Крупнейшее культурное событие с участием креативной молодёжи состоится в восемнадцатый раз и пройдёт в алмазной столице с 24 апреля по 1 мая. В фестивале могут принять участие солисты, вокально-инструментальные группы, ди-джеи, танцевальные коллективы, театры, чтецы (проза, поэзия), независимые актёры, журналисты, фотографы, художники-плакатисты и представители других видов молодёжного творчества. Возраст участников – от 14 до 35 лет.

Положения о фестивале и его направлениях опубликованы на сайте www.алмазный-край.рф и в официальной группе «Вконтакте» vk.com/mpom2017. Чтобы стать участником, необходимо до 10 апреля направить пакет заявочных материалов по адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный ул. Ленина 19, каб. 105, тел. 8(41136)3-45-53 и/или по электронному адресу: rkm-mirny@mail.ru.

Каждый день программы фестиваля «Мирный поёт о мире» будет включать в себя традиционные концерты, множество мастер-классов, выставки и выездные концерты. Молодёжная дирекция, в состав которой входят активисты городских предприятий, молодые специалисты АК «АЛРОСА», лидеры студенческих и общественных организаций города, приглашает предприятия и индивидуальных предпринимателей к официальному партнёрству.