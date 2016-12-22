Мирный: На заседании Общественного Совета говорили об экономике, ценах и социальной политике

В Мирном состоялось традиционное заседание расширенного Общественного совета при главе района. Подводя итоги года, Ришат Юзмухаметов коротко прошёлся по итогам социально-экономического развития Мирнинского района, при этом привёл интересные сравнения и факты.

В районе насчитывается 73 тысячи человек, район молодой, средний возраст 35 лет. Каждый пятый житель Мирнинского района – моложе 18 лет, каждый седьмой – учится в школе. На долю Мирнинского района приходится 30% всего валового продукта Якутии и треть всей вырабатываемой электроэнергии; на территории района работают 11 недропользователей, в этом году добыто больше 1 млн тонн нефти.

Ришат Нургалиевич рассказал о строительстве жилья и сносе ветхих и аварийных домов, об уровне жизни населения; о социальной сфере – росте количества школьников в районе, необходимости строительства новых школ и детских садов; о ситуации в здравоохранении, о социальной поддержке населения, о дальневосточном гектаре. «В целом мы завершаем год с хорошими социально-экономическими показателями, – завершил своё выступление глава района, – и ставим себе задачу, чтобы следующий, 2017 год, был не хуже 2016 года».

По второму вопросу выступил начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства Владислав Кандыба. Он рассказал, от чего зависят цены на продовольственные товары в Мирнинском районе. Цены, по словам Владислава Николаевича, находятся в сильной зависимости от ситуации на общероссийском рынке и от конъюнктуры мировых цен, так как, учитывая географическое положение и климатические условия, большая часть продуктов питания закупается за пределами Мирнинского района. При производстве местной продукции используется привозное сырье, закупаются запчасти для оборудования и другие компоненты. Например: мука для хлебопечения, комбикорм и зерно для животноводства и т. д. При этом значительное влияние на конечные цены оказывают транспортные затраты на продовольственные товары, которые, в свою очередь, зависят от удалённости, стоимости цен на бензин и горюче-смазочные материалы, стоимости хранения товаров на перевалочных пунктах и т. д.

Мы живем в условиях рыночной экономики, когда цены на продукты питания освобождены от государственного регулирования и формируются в зависимости от спроса и предложения. То есть государственные и муниципальные органы не имеют права диктовать предпринимателям, по какой цене продавать тот или иной товар. Тем не менее, Республика Саха (Якутия) – единственный регион Российской Федерации, который воспользовался правом регулирования торговых надбавок на социально значимые продукты питания на территории Крайнего Севера. Таким образом, есть возможность покупать продукты первой необходимости по ценам с предельной торговой надбавкой, которая выгодна потребителю и не ущемляет интересов предпринимателя.

Администрацией МО «Мирнинский район» на постоянной основе проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары ежемесячно. Полученная информация анализируется и направляется в Государственный комитет по ценовой политике.

По каждому случаю увеличения цен проводится детальный анализ.

В целом дефицита с продовольственными товарами на территории Мирнинского района не наблюдается, перебоев на основные продукты питания не установлено.

По итогам мониторинга цен в Мирнинском районе на социально значимые продовольственные товары за период с января 2016 года по ноябрь отмечен рост в среднем на 11%. В целом основной причиной повышения цен является повышение цен у оптовиков первого звена, а также затраты на транспортировку продовольственных товаров.

В 2016 году предпринимателями в навигационный период осуществлялась новая логистика по доставке продовольственных товаров через п. Нижний Бестях. Затраты по доставке увеличились в 2,5 раза, что в свою очередь отразилось на изменении конечной цены.

С 10 декабря открыто движение по автозимнику федеральной дороги «Вилюй» по направлению «Верхнемарково – Тас-Юрях. Это уже положительно отразилось на ценах. Произошло снижение цен на фрукты, овощи и ряд продовольственных товаров, в том числе на мясо.

По третьему вопросу, посвящённому предстоящему Году экологии и особо охраняемых территорий в Российской Федерации, выступил специалист МКУ «КСУ» Евгений Мельников, он рассказал о плане основных мероприятий, посвящённых Году экологии в республике и Мирнинском районе.

Выступая по четвёртому вопросу, начальник управления социальной политики Дмитрий Ширинский рассказал о ведомственной целевой программе «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2013-2018 годы», о субсидиях и грантах, которые получили из районного бюджета социально-ориентированные НКО Мирнинского района, о новой ведомственной программе «Поддержка общественных и гражданских инициатив Мирнинского района на 2017-2019 годы», которая включает в себя предоставление субсидий социально-ориентированным НКО на конкурсной основе, вручение премии главы района за активную общественную работу и проект «Активный гражданин». Дмитрий Анатольевич объяснил, что представляет собой этот проект, какую роль в его претворении в жизнь призван сыграть Общественный совет. Рассказал Дмитрий Ширинский и проекте «Социальная карта» для инвалидов, малоимущих и многодетных граждан. Всего в Мирнинском районе такие карты получили 1213 человек, в проекте участвует 23 предпринимателя, в магазинах которых по картам можно получить скидку на продукты от 5%. Кроме продовольственных карт, был запущен проект социальных карт на приобретение лекарств в муниципальных аптеках на сумму 5000 рублей. Такие «лекарственные» карты в Мирнинском районе бесплатно получили 100 человек.