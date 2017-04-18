Мирнинский реабилитационный центр «Харысхал» справил 20-летие

В городе Мирном 11 апреля 1997 года распахнул свои двери для первых воспитанников реабилитационный центр «Харысхал». С 20-летием со дня создания учреждения пришли поздравить представители местных органов самоуправления, управления образования, директора школ, Нюрбинского ГОКа, социальные партнеры.

Открыла торжественное мероприятие директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Харысхал» Муза Романова. Она напомнила присутствующим об истории возникновения руководимого ею учреждения. Инициатором его создания была в 90-е годы районная администрация. Решение об открытии центра помощи семье и детям было принято в силу сложного экономического положения страны. Резко увеличилось число граждан, потерявших работу, бедствующих семей и безнадзорных детей. В 2004 году был создан филиал в поселке Айхал.

«Многие сотрудники работают в центре со дня основания, — сказала Муза Ивановна. – Это особый, тяжкий труд. К сожалению, ситуация в социальной сфере в целом по стране не становится лучше, поэтому центр будет жить и дальше».

Глава района Ришат Юзмухаметов сказал о том, что в 2013 году бывший президент компании «АЛРОСА» Федор Андреев дал обещание помочь в строительстве нового здания для центра. И вот 7 апреля была забита первая свая, финансирование стройки будет на долевых началах компании «АЛРОСА» и Целевого фонда будущих поколений Якутии. Он выразил надежду, что в конце следующего года центр «Харысхал» справит новоселье. Затем глава вручил грамоты психологу Джемме Игнатьевой и врачу-педиатру Надежде Ковандиной.

Народный депутат Ил Тумэн Гульсум Бейсембаева тепло поблагодарила сотрудников центра, которые многое сделали для мирнинских ребятишек и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. После выступления она передала благодарность председателя Ил Тумэна Музе Романовой, почетные грамоты комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Госсобрания республики педагогу-психологу Эржене Маглаевой и заведующей отделением сопровождения семей и детей Нине Рощиной.

Первый заместитель главы города Мирного Сергей Корнилов передал центру в рамках республиканской благотворительной акции «Чорон добра» канцелярские товары, продуктовые наборы, игрушки. Свои подарки к круглой дате вручили и индивидуальные предприниматели.

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С юбилеем коллектив учреждения поздравили первый заместитель председателя районного Совета Сергей Киров, начальник управления Минтруда и социального развития в Мирнинском районе Светлана Грубова, начальник отдела по опеке и попечительству администрации района Дина Гафарова и другие.

Мероприятие украсили своими выступлениями учащиеся музыкальной школы и центра дополнительного образования детей.

В «Харысхале» приходится сталкиваться с острыми проблемами семей и подростков, потому и работают в центре особые люди, готовые всегда прийти на помощь. За эти годы учреждение оказало помощь свыше двум тысячам детей, которым коллектив центра дал путевку в жизнь, сегодня это состоявшиеся люди, ответственные родители и хорошие труженики.

Многие ребята здесь обрели второй отчий дом, где создают все условия для того, чтобы они чувствовали себя в этих стенах комфортно и уютно.