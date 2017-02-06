Мирнинский район подвел итоги взаимодействия с компаниями-недропользователями

В 2016 году в администрации Мирнинского района было проведено 11 общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности недропользователей. Район находится под постоянным контролем в рамках республиканской системы экологического мониторинга: в прошлом году было отобрано и исследовано 417 проб компонентов природной среды – воды, почвы и другие.

В ушедшем году администрация района совместно с представителями МО «Ботуобуйинский наслег», контрольно-надзорными органами провела шесть выездов на лицензионные участки «РНГ», «ТЮНГД», Газпрома и Иркутской нефтяной компании.

Эти и другие факты были рассмотрены на заседании, которое провел глава района Ришат Юзмухаметов. В нем приняли участие представители родовых общин, контрольно-надзорных органов, главы поселений. Было заслушано пять вопросов, касающихся итогов общественных слушаний и контрольных мероприятиях за 2016 год, исполнения поручений совещаний при главе МО «Мирнинский район» по вопросам сотрудничества с компаниями-недропользователями в 2016 году, исполнения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве за 2016 год, обеспечения пожарной безопасности на территориях лицензионных участков и территориях традиционного пользования родовых общин, планов по взаимодействию с компаниями-недропользователями в 2017 году.

На сегодняшний день в алмазном крае работают девять нефтегазодобывающих предприятий, из них четыре – «АЛРОСА-газ», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «Иреляхнефть», «Мирныйнефтегаз» добывают нефть и газ, остальные проводят разведку. Основная деятельность компаний сосредоточена в Ботуобуйинском наслеге, где расположено 17 лицензионных участков.

В 2016 году соглашения о сотрудничестве были заключены с шестью компаниями-недропользователями, средства направлены на решение социальных задач.

На совещании было отмечено, что в прошлом году начато сотрудничество Мирнинского политехнического института с ООО «ТЮНГД», в рамках которого производственную практику на предприятии прошли студенты, приобретено учебно-научно-исследовательского оборудование. Но по-прежнему существуют сложности в трудоустройстве безработных граждан района в нефтегазодобывающие компании по следующим основным причинам: компании представляют данные о вакансиях только по месту регистрации; проводят собеседования только в официальных офисах, расположенных также в местах регистрации; уклоняются от указания среднемесячной заработной платы ввиду конфиденциальности данной информации.

Тем не менее, центру занятости населения Мирнинского района рекомендовано продолжить работу по определению потребности в кадрах компаний-недропользователей; направлять в профильные образовательные учреждения района информацию о потребности в кадрах; представлять данные для информирования населения по вопросам трудоустройства.

Главврач Мирнинской ЦРБ Татьяна Стручкова доложила, что в 2016 году в район нефтегазовых месторождений было совершено 28 авиавылетов специализированных бригад. В связи с этим в целях недопущения дефицита средств для обслуживания населения района ей поручено проинформировать правительство республики об увеличении случаев привлечения медицинских работников, специализированных бригад, лекарственных средств и авиатранспорта для медицинского обслуживания работников нефтегазовых компаний.

Образовательным учреждениям района рекомендовано начать взаимодействие с АО «РНГ» и ОАО «Сургутнефтегаз», направленное на трудоустройство и прохождение практики студентов, обучение преподавательского состава и участие в иных профориентационных мероприятиях.

В марте в администрации района пройдут очередные коллегии с участием руководителей компаний-недропользователей.